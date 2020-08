Babiš chce cílené sankce EU vůči Bělorusku, má podporu opozice

Opozice požadovala, aby Sněmovna podpořila vládu v krocích proti režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Vláda by podle lidovců a Pirátů měla také vyšetřit, jak se do Běloruska dostaly zábleskové výbušky, které běloruské zásahové oddíly použily vůči demonstrantům. Lidovci také chtějí, aby vláda připravila české adresné sankce vůči běloruským představitelům, pokud nezareagují na výzvy EU.

"Běloruští občané potřebují naši podporu. Evropská unie musí ukázat, že je akční. Hlavní teze je, že běloruští občané mají dostat šanci vyjádřit se ve svobodných volbách a říci, co si pro svoji zemi přejí," uvedl předseda vlády.

Za nejdůležitější označil to, aby si Bělorusové sami rozhodli, "kde chtějí civilizačně být a kam chtějí jít". "Nikdo jim nemá vnucovat, kam patří, co by měli dělat. Rozhodně by se neměla opakovat situace, jak proběhla na Ukrajině," uvedl Babiš. Dění na Ukrajině ovlivňuje Rusko, které podporuje proruské separatisty a obsadilo Krym.

"My bychom neměli dopustit, aby se v našem těsném sousedství na schengenské hranici dělo něco podobného jako zmanipulované volby, ostré potírání svobody slova, blokování internetu, mučení, bití, zastrašování pokojných demonstrantů. Vidíme v tom velké riziko pro náš region a hodnoty, na kterých stojí. Bojíme se, že ta situace se bude zhoršovat," dodal Babiš.

Česko podle ně podporuje cílené sankce vůči Bělorusku, na nichž se shodli ministři zahraničí EU, a ztotožňuje se s odsouzením násilí. Babiš také zmínil žádost předsedy Senátu Miloše Vystrčila o společnou schůzku s vicepremiérem Janem Hamáčkem, ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (oba ČSSD) a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) kvůli koordinaci postojů ústavních činitelů. Babiš uvedl, že dal Hamáčkovi pokyn, aby Vystrčil dostal informace o situaci v Bělorusku od české rozvědky.

Sněmovna by podle Pirátů, ODS i KDU-ČSL měla vyjádřit k situaci v Bělorusku po prezidentských volbách, které jsou označovány za zmanipulované a vyvolaly protesty a stávky. Sněmovna by se podle místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Pikala (Piráti) měla připojit k dalším státům, které se vyjádřily k výsledkům voleb a nevzaly je na vědomí.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura doporučil, aby Sněmovna k Bělorusku přijala stejné usnesení, jaké minulý týden přijal Senát. Horní komora minulý týden odsoudila policejní zásahy proti demonstrantům v Bělorusku. Podle senátorů jsou tyto zásahy násilné a zjevně nepřiměřené. Průběh voleb byl pak podle nich neférový a nedemokratický.