Babiš chce co nejdříve řešit téma emisních povolenek na úrovni Evropské rady

Na severu Čech vede Babiš volební kandidátku svého hnutí ANO a po skončení pracovního programu se oba politici, kteří udržují dobré vztahy a kritizují migraci do EU, sejdou v ústeckém divadle s příznivci a členy hnutí. Večer přijme Orbána prezident Miloš Zeman v Lánech na Kladensku. Pracovní návštěva Orbána se koná zhruba týden před sněmovními volbami v ČR.

Příští českou vládu čeká podle Babiše hlavní bitva v Evropské unii právě ohledně emisních povolenek. "Já jsem včera psal dopis a také jsem si esemeskoval s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady (Charlesem Michelem) , že zkrátka analýzu, kterou udělala Evropská komise na vývoj emisních povolenek, že se vůbec netrefila a že ty emisní povolenky, které jsou předmětem spekulací, mají obrovský negativní dopad na náš průmysl a předpoklady se vůbec nenaplnily a dopadají negativně na naše firmy a přenáší se to na naše obyvatele," uvedl Babiš. "Potřebujeme zamezit spekulacím a potřebujeme zastropovat ceny energií tak, jako jsme to udělali my pro teplárny," uvedl. O stanovení horní hranice ceny emisních povolenek Babiš hovořil i po pondělní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na lánském zámku.

S Orbánem, kterého Babiš označil za přítele, debatovali politici o migraci a vzájemných vztazích. Maďarský premiér ocenil, že přijel právě do Ústí nad Labem, protože pro jeho generaci v Maďarsku byla šlágrem kniha Milenci a vrazi Vladimíra Párala, která se v severočeském průmyslovém městě odehrává. Orbán zdůraznil, že nechce zasahovat do českých voleb. Do České republiky podle svých slov přijel, aby potvrdil význam česko-maďarského křídla ve Visegrádské čtyřce.

Na premiéry čekalo v Praze i v Ústí nad Labem několik aktivistů, kteří vyjadřovali nesouhlas s politikou obou mužů. Orbán řekl, že mu to nevadí, protože to patří k profesi premiéra a za svobodu vyjadřovat vlastní názor bojoval.

Večer v 19:00 Orbána přijme na zámku v Lánech prezident Zeman. Podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka by spolu měli mluvit například o aktuální politické situaci. Zatímco Česko čekají volby již příští týden, v Maďarsku se budou konat za půl roku. Na asi hodinové schůzce, které se zúčastní i zástupci maďarské a české delegace, budou řešit i otázky migrace, situaci ve Visegrádu, kam kromě ČR a Maďarska patří také Polsko a Slovensko, nebo blížící se české předsednictví EU. Jednou z hlavních českých priorit bude otázka integrace západního Balkánu, tedy sousedů Maďarska, do evropských struktur. Zeman s Orbánem by se mohli bavit také o zdražování energií nebo o stavbě maďarské jaderné elektrárny, na které Maďarsko spolupracuje s Ruskem.