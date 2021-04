Babiš chce vyjednat Sputnik V, aby byl k dispozici po schválení EMA

Babiš zopakoval, že Česko má nabídku od Ruska na nákup 300.000 dávek vakcíny Sputnik V okamžitě a každý měsíc pak dalších 150.000 dávek. "Snažíme se vyjednat množství Sputniku, abychom byli připraveni na dodávky v momentě, kdy ho EMA schválí. Na druhou stranu je pravda, že je poptávka firem a občanů se nechat očkovat vakcínou Sputnik," řekl.

"Máme zákon, který státu ani nepovoluje kupovat jiné vakcíny, než které jsme objednali od Evropské komise. Nicméně ministerstvo zdravotnictví se určitě zamyslí nad způsobem, kdy bychom mohli eventuálně vyhovět těmto požadavkům, pokud by nenastalo to schválení," dodal Babiš.

Od dubna do června by mělo do ČR přijít 1,179 milionu dávek vakcíny proti covidu-19 od výrobce Pfizer/BioNTech navíc proti plánovaným dodávkám. Podle Babiše to znamená, že by na konci června mohlo být v Česku naočkováno 5,5 milionu dospělých občanů, zhruba 65 procent, pokud i další výrobci splní své závazky.

Celkem lidé v ČR dostali ke středečnímu večeru téměř 2,28 milionu dávek, ukončené očkování má 796.463 obyvatel a aspoň jednu dávku má víc než 1,48 milionu osob.

Heger dnes také uvedl, že Slovensko České republice daruje 10.000 dávek vakcíny od společnosti Moderna. Už dříve Česku přislíbilo Maďarsko 40.000, Rakousko 30.000 a Slovinsko 10.000 dávek.

Podle médií Česko na začátku dubna kvůli nesouhlasu s kompromisem na rozdělení dodatečných deseti milionů dávek vakcíny v Evropské unii přišlo o 70.000 očkovacích dávek. Opoziční politici to označili za naprosté selhání Babiše.