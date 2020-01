Babiš dál kašle na interpelace. Někdy letos se uvidíme, vzkázal Pirátům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pirátští poslanci se ve dvou desítkách stejných písemných interpelací obrátili na premiéra Andreje Babiše (ANO) s dotazem, zda na interpelace do Sněmovny někdy přijde. Poukazují na jeho časté absence. Babiš v odpovědích poslancům Pirátů slíbil, že se letos na interpelacích určitě někdy uvidí. Babiš byl omluven i z dnešních interpelací, a to kvůli zahraniční cestě do Izraele.