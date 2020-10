Babiš: Faltýnkova cesta do Španělska není dobrým signálem

Podle serveru CNN Prima News Faltýnek do Španělska odletěl v sobotu a měl by se vrátit dnes. Jeho cesta následovala den po zveřejnění fotografií, podle kterých se sešel s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) v restauraci, ačkoliv ty musejí být kvůli vládním opatřením zavřené. Faltýnek se kvůli kauze vzdal role v ANO, o jeho pokračování v čele poslaneckého klubu mají rozhodnout jeho členové.

Jaroslav Faltýnek po náročném týdnu odletěl, aby nás svou přítomností neohrožoval.

Ale vy budete doma, přátelé.



Ale vy budete doma, přátelé.

( Fakt nevím, co si o tom mám myslet)

Babiš na dnešní tiskové konferenci apeloval na to, aby občané dodržovali koronavirová opatření a omezili kontakty. Faltýnkovo chování se mu v tom kontextu nelíbí. "Neznám detaily, ale není to dobrý příklad. Potom, co došlo k té kontroverzní schůzce, tak to určitě není dobrý signál ze strany pana Faltýnka. A mně se to nelíbí," řekl Babiš.

Premiér čelil v létě rovněž kritice kvůli zahraniční cestě. Podle opozice se choval papalášsky, když občany vyzýval k trávení dovolené v Česku a sám odletěl v srpnu na řecký ostrov Kréta. "Hotel jsme měli už zaplacený, tak jedu. Peníze ale budu utrácet hlavně v Česku. Dvakrát v lázních Třeboň a jednou v Mariánských Lázních," řekl v létě Babiš Lidovým novinám.