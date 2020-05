Babiš jako premiér může brzy skončit, říká pro EZ lidovecký europoslanec Zdechovský

Upozorňuje, že jeho názor není pouhou hysterií. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský trvá na svém, že premiér Andrej Babiš díky svému údajnému střetu zájmů stojí na křižovatce. A je prý jen na něm, jakým směrem se vydá. „Něčeho se musí vzdát, buď politické funkce, nebo byznysu. Žádná jiná možnost neexistuje,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz člen kontrolního rozpočtového výboru Evropského parlamentu řešící Babišovu problematiku.

Audit Evropské komise (EK) k zemědělským dotacím pro společnost Agrofert na začátku letošního ledna konstatoval, že firma nemá na dotace nárok, neboť premiér Andrej Babiš (ANO), který vložil Agrofert do svěřenských fondů, je ve střetu zájmů. České úřady by podle několika europoslanců kontrolního výboru Evropského parlamentu, kteří se sešli minulý čtvrtek, měly řešit trvající střet zájmů premiéra Andreje Babiše, jenž má stále vliv na holding Agrofert a inkasuje peníze z fondů Evropské unie.

Česko se prý po roce 2021 dočká velkých změn

Upravený návrh zprávy výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu (EP), jehož členové v únoru podnikli kontrolní misi v Česku říká: Ministerský předseda Andrej Babiš by měl odstoupit z funkce nebo přestat přes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z evropského rozpočtu, pokud se prokáže jeho střet zájmů.

Mnohým ale připadá jako sci-fi, že by se jeden z nejmocnějších mužů v zemi citované zprávě podřídil. „Znovu opakuji, že se pan Babiš bude muset rozhodnout, pokud se střet zájmů potvrdí. Možná to někomu připadá jako sci-fi, ale dovolil bych si připomenout, že i před dvěma roky znělo poměrně směšně, že by na Slovensku nevyhrál SMER Roberta Fica a začaly se vyšetřovat dotační podvody. Zkuste se ale na Slovensko podívat dnes. Zatýkání soudců, úředníků, mafiánů i politiků. Věřím, že se po roce 2021 dočkáme velkých změn i v Česku,“ predikuje bývalý krizový manažer, který podotýká, že ani eventuálně prokázaný střet zájmů by ale neznamenal Babišův definitivní odchod z politiky. „Řadovým poslancem i šéfem ANO klidně dál být může, protože z této pozice nemá přímý vliv na to, komu budou a za jakých podmínek udělovány dotace,“ přibližuje bývalý mediální analytik.

Na nedávném zasedání kontrolního výboru Evropského parlamentu, jehož Tomáš Zdechovský je členem, a který opět řešil střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše, prohlásil maďarský europoslanec Sándor Rónaie, že se v České republice za Babišovy vlády „buduje systém podobný tomu maďarskému". Evropská unie vede s Maďarskem řízení kvůli možnému porušování unijních hodnot a maďarská opozice tvrdí, že premiér Viktor Orbán rozděluje peníze z unijních fondů mezi své příbuzné. „V Maďarsku bylo za vlády Fidesz administrováno několik desítek tisíc projektů. Problematických projektů spojených s rodinou Viktora Orbána je ale minimum a jsou jen tři projekty, kde byla dotace vrácena. Řešíme ještě sporné investiční dotace v dalších projektech, ale tam podle našich informací nikdo z rodiny zapojen nebyl a není,“ přibližuje Zdechovský.

Podle bývalého novináře se maďarské kauzy ve srovnání s Andrejem Babišem liší. „Z mého pohledu problémy v Maďarsku, které už byly za socialistických vlád, jsou opravdu obecně výrazně jiné, než střet zájmu premiéra Andreje Babiše, který je největší český příjemce dotací a zároveň premiér země, který může určovat, kam dotace půjdou,“ říká odborník na krizovou komunikaci.

Výrok o vlastizradě politika nezastrašil, spíše motivoval

Tomáš Zdechovský se stále nemůže vyrovnat s prohlášením premiéra Andreje Babiše, který jej společně s dalším europoslancem Mikuláše Peksou z Pirátů označil za vlastizrádce, neboť podle ministerského předsedy dovolili upozornit na jeho možný střet zájmů a naznačil, že oba svým jednáním údajně poškozují zájmy České republiky. „Vlastizrada je zvlášť závažný zločin, v trestním zákoníku je to ve stejné skupině trestných činů jako třeba teroristický útok. Babiš cítil, že mu teče do bot, a proto musel tento lživý výrok použít, aby nás zastrašil,“ je přesvědčen otec čtyř dětí, na něhož měla premiérova poznámka opačný efekt. „Mě osobně jeho slova ještě více motivovala do další práce. Můj otec vždy říkal, že zlu se nesmí ustupovat. A tím se budu řídit i ve své další práce europoslance. Ať se to někomu líbí nebo ne,“ praví důrazně Zdechovský.

Každý malý zemědělec podle tvrzení lidoveckého politika zažívá šikanu úřadů kvůli kdejakému překlepu. „A jinak tu bere největší dotace miliardář, který ještě o nich rozhoduje? Každý by měl vidět, že tady je něco špatně. Zvláště, když se pan Babiš může do svých „bývalých“ firem po odchodu z politiky vrátit hned po lusknutí prstu. Hraje s lidmi jen habaďůru.“

Muž, jehož server Info.cz zařadil mezi 50 nejvlivnějších Čechů v Bruselu, tvrdí, že ani jako křesťan Babišovi výrok o tom, že je vlastizrádce neodpustil a neprominul mu. „Odpuštění není automatické. Je možné na základě skutečné lítosti. Ale tu jsem u Andreje Babiše nezaznamenal,“ posteskne si Zdechovský, který tvrdí, že proti premiérovi nemá žádnou zášť. „Pokud by se omluvil mně a mé rodině, za to, co jí způsobil, nemám problém mu odpustit. K tomu ale zatím nedošlo a zřejmě asi nikdy nedojde. Nikdy bych si nepřál, aby někdo panu Babišovi a jeho dětem vyhrožoval kvůli jeho výrokům smrtí. Jeho děti ani moje dětí nemají s naší politickou prací nic společného,“ vyřkne Zdechovský důrazně. Ministerský předseda se však na začátku března dvojici omluvil a tvrdil, že poznámku o vlastizrádcích řekl jen v nadsázce, jak uvedl na svém twitteru.

Ministerský předseda si svým dopisem utrhl ostudu

Andrej Babiš se ale nedotkl jen českých europoslanců. O šéfce kontrolního výboru Evropského parlamentu Monice Hohlmeireové opakovaně prohlásil, že je pomatená a problematice nerozumí. Dcera bývalého premiéra Franze Josefa Strausse řekla, že tak agresivní přístup nezažila a údajně se jí premiér stále neomluvil. „Babišův způsob vyjadřování se o ženách a o lidech vypovídá víc o jeho charakteru, než si možná řada lidí u nás uvědomuje. Nemám rád hulváty, kteří se neumí chovat. Podobné agresivní vyjadřování vůči ženám, ale i jeho podřízených, je naprosto neomluvitelné,“ trvá na svém názoru aktivní básník i spisovatel. Monika Hohlmeierová to prý vidí velmi podobně. „Pokud se takto chce chovat a vyjadřovat, ponese za to následky. Proto i poslala dopis předsedovi europarlamentu Sassolimu, kde žádala o řešení výroků premiéra,“ doplňuje Zdechovský.

Mimo jiné se Hohlmeirová také ohradila proti Babišově výzvě k šéfovi europarlamentu Davidu Sassolimu, aby se k jeho střetu zájmů nevyjadřovala. „Psát předsedovi, abych už nesměla mluvit, to je útok, který jsem nezažila v žádné jiné zemi,“ konstatovala nedávno pro média. Také předseda Sassoli podle Zdechovského naprosto Babišovu výzvu odmítl. „Babiš si svým dopisem utrhl ostudu, kdy ukázal, že buď jako premiér neví, jak fungují evropské instituce, nebo se snaží svým autoritářským přístupem omezit činnost demokratických institucí jako je Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu,“ podivuje se specialista na politický marketing.

Zmínka v hlášení Čau lidi zadrženým řidčům nepomůže

Rodák z Havlíčkova Brodu je přes všechno k Andreji Babišovi zdrženlivý až diplomatický. Zdechovský to zdůvodňuje tím, že když se zastává českých řidičů kamionů, kteří jsou v zahraničí souzeni kvůli tomu, že údajně pašovali uprchlíky, pak v takových případech potřebujete, aby se premiér České republiky zmínil o této problematice u premiéra země, kde soud běží.

„Osobně se soustředím na problémy, nikoliv na lidi. Pokud by Andrej Babiš byl schopen vyřešit rychle své problémy, tak se střetem zájmů ani jeho osobou vůbec nezabývám. Ale bohužel je opak pravdou. Kvůli své funkci mám zákonnou povinnost na podobné věci upozorňovat a nepřestanu do doby, dokud se to nevyřeší,“ slibuje politik, který se věnuje heraldické a vexilologické činnosti. „Co se týká řidičů kamionů, tak zde bych čekal, že jim pan Babiš bude chtít rovnou aktivně pomoci a připsat si za vše zásluhy. Případ pana řidiče Jiřího Sagana (Ve Francii byl odsouzen na dva rokyza pašování migrantů – pozn. red) se myslím i dostal do nějakého „čau lidi“, ale reálná pomoc bohužel žádná nebyla. Taktéž žádnému jinému řidiči kamionu,“ uzavírá smutným tónem v hlasu lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.