Babiš je zatím spokojený s výsledky senátních voleb

"Vypadá to nadějně. Myslím, že hlavně co se týče senátních voleb, tak to je velice dobrá zpráva. Vypadá to, že voliči nás vyslyšeli, že by to mohlo být takové referendum o vládě," uvedl Babiš. Po sečtení dvou třetin senátních okrsků má ANO šanci na 18 senátorů, vládní strany přes propad STAN až na 22. SPD z postupových míst vypadla.

Za skvělý a až nečekaný výsledek považuje to, že v obvodě Jihlava do druhého kola senátních voleb postoupí kromě předsedy horní komory Miloše Vystrčila (ODS) také kandidátka ANO Jana Nagyová. Někdejší Babišova poradkyně je spolu s ním obžalovaná v kauze Čapí hnízdo.

Průběžná účast v komunálních volbách činila přes 46 procent, v senátních přes 42 procent. Babiš uvedl, že popravdě očekával účast vyšší. "Ale rostou houby údajně, takže asi lidi šli na houby," řekl s úsměvem.