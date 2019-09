Šarochův nadřízený z pražského městského státního zastupitelství zjišťuje, zda je změna v kauze Čapí hnízdo zákonná a důvodná. Podle Deníku N se Šaroch rozhodl zastavit trestní stíhání. Sám Andrej Babiš zopakoval, že je přesvědčen o své nevině a že pevně věří, že státní zástupce stíhání skutečně zastaví. K „zastavení stíhání“ už mu ústy mluvčího Jiřího Ovčáčka pogratuloval i prezident Miloš Zeman.

Jenže od nového rozhodnutí Jaroslava Šarocha o zastavení trestního stíhání k ukončení případu vede ještě dlouhá cesta. Verdikt žalobce totiž neznamená, uzavření kauzy údajného padesátimilionového dotačního podvodu. Jak informuje server Aktuálně.cz, šéf pražských městských žalobců se s pohledem svého podřízeného může a nemusí ztotožnit. Teoreticky tak může rozhodnout opačně a nařídit Šarochovi, aby podal obžalobu. Jeho rozhodnutí by mělo být známo v příštích dnech.

Do případu ale může zasáhnout také Vrchní státní zastupitelství v Praze v čele s Lenkou Bradáčovou, které plní takzvanou dohledovou roli. Pokud úřad nazná, že v postupu se objevily chyby, může do případu výrazně zasáhnout – a to ještě dříve než již zmíněný Erazím.

V tuto chvíli je ovšem pražské Vrchní státní zastupitelství zdrženlivé a aktuální vývoj kauzy Čapí hnízdo nechce komentovat. Bradáčová nicméně měla už v minulosti k postupu státního zástupce Šarocha výhrady, nelíbilo se jí například, že případ postupuje pomalu.

Do kauzy navíc může zasáhnout i Nejvyšší státní zastupitelství vedené Pavlem Zemanem. Ten by se dostal na řadu v případě, kdy by zastavení trestního stíhání premiéra podepsal i šéf městského státního zastupitelství Erazím. „Nejvyšší státní zástupce může přezkoumat pravomocné rozhodnutí v rámci svého kasačního oprávnění," upřesnil pro Aktuálně.cz mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Pavel Zeman by měl tři měsíce na to, aby ho prověřil. Pokud najde zákonné důvody, může rozhodnutí zrušit

V souvislosti s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo čelí Babiš od října 2017 obvinění z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Hrozí mu až desetileté vězení. Stíháni jsou i premiérova žena Monika, dcera Adriana Bobeková či švagr Martin Herodes. Policie navrhla letos v dubnu Šarochovi, aby Babiše i ostatní obžaloval. Premiér Babiš jakoukoliv vinu dlouhodobě odmítá.