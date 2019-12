"Je jasné, že Velká Británie odchází. Otázka je, kdy definitivně, protože vlastně do června příštího roku se dá to přechodné období prodloužit o dva roky. A pokud by Velká Británie požádala, tak ten definitivní odchod by byl vlastně až za dva roky," uvedl Babiš.

Gratuluji @BorisJohnson a @Conservatives k drtivému vítězství v parlamentních volbách 🇬🇧 Zvítězil charismatický lídr, moje krevní skupina. Získal silný mandát dokončit brexit. ČR ztrácí silného spojence v EU, což je mi líto. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 13, 2019

V dohodě o brexitu je zakotvené přechodné období trvající do konce roku 2020, o jeho případném prodloužení se ale musí rozhodnout už za necelých sedm měsíců.

Johnson podle českého premiéra ve volbách "vyhrál s brexitem", zatímco lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn by měl odstoupit.

Hlavní britská opoziční strana si nyní v dolní komoře britského parlamentu pohorší o několik desítek křesel, zatímco konzervativci v ní budou mít nově pohodlnou většinu.

Český ministerský předseda dnes zopakoval, že vzhledem k důsledkům pro britský odchod z EU jej volební výsledek netěší. "Je to škoda pro nás, myslím, že s Borisem Johnsonem by se nám dobře spolupracovalo," řekl Babiš. Zároveň upozornil, že při formálním dokončení brexitu budou obě strany stále čekat složitá vyjednávání o nastavení budoucích vztahů. "Uvidíme, jak se to vyvine," poznamenal Babiš.

I o nadcházejících obchodních rozhovorech s Británií budou dnes odpoledne jednat lídři členských zemí unie na závěr dvoudenního zasedání Evropské rady. "Myslím, že se všichni shodneme, že (hlavní brexitový vyjednavač Evropské komise) Michel Barnier má důvěru," řekl český premiér. Očekává se, že unijní "sedmadvacítka" podpoří co nejtěsnějšího pobrexitového partnerství s Londýnem, jaké umožňuje říjnová politická deklarace obou stran.

Pokud britský premiér Johnson splní svůj slib a vyvede Spojené království z evropského bloku na konci ledna 2020, začne jedenáctiměsíční přechodné období vyhrazené na uzavření obchodní dohody. Babiš dnes nechtěl před novináři spekulovat, zda uvedená doba je na tak komplikovaný proces dostatečná.