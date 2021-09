Babiš k vyšetřování Bečvy: Komise supluje policii, o viníkovi má jasno

Sněmovní komise k vyšetřování otravy řeky Bečvy dnes schválila závěrečnou zprávu a požádala předsedu Sněmovny o svolání mimořádné schůze. Komise zprávu uvolní v pondělí po korekturách.

Mezi podezřelými z úniku nebezpečných látek do řeky Bečvy se loni po havárii ocitla chemička Deza ze svěřenského fondu založeného premiérem. Firma bezprostředně poté uvedla, že zcela jistě není původcem úhynu ryb, a možnost, že by kyanidy pocházely od ní, odmítá dodnes. Policie pak letos v létě obvinila z otravy řeky Bečvy společnost Energoaqua. "Policie sdělila obvinění té firmě, státní zástupce rozhodl. A oni udělali komisi vyšetřovací, to znamená, že říkají: My jsme více než policie a státní zastupitelství. No co vám to připomíná? To je tribunál, lid," uvedl Babiš, podle kterého komise dopředu ví, kdo za havárii může. "A (předsedkyně TOP 09 Markéta) Pekarová se fotí před mojí bývalou firmou. Tak co to je?" uvedl Babiš.

Opozice podle Babiše otravu Bečvy loni zneužila v předvolebním boji a situace se opakuje. "Pokud tady chce někdo v parlamentu rozhodovat místo policie a státního zastupitelství, tak to prostě připomíná dávné doby," podotkl premiér. Vznik komise podpořili letos v dubnu poslanci napříč stranami s výjimkou poslanců ANO, kteří se převážně zdrželi. Komise dostala za úkol hlavně shromáždit veškeré podklady k havárii z 20. září i následným haváriím v uplynulém roce a prověřit správnost postupu orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost. Délka vyšetřování v minulosti vyvolávala kritiku politiků i veřejnosti.

Komise vyslechla například člena představenstva valašskomeziříčské chemičky Deza Pavla Pustějovského, krajského policejního ředitele Jaromíra Tkadlečka, ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse či poslankyni ANO Margitu Balaštíkovou, která měla v době havárie na starosti v radě Zlínského kraje životní prostředí.

Ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.