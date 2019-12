Babiš řekl, že o závěrech auditu nic neví a ani s nimi nebude obeznámen. "Evropská komise teď tvrdí, že je audit konečný, ale to neznamená, že má pravdu. Budou tam nějaké lhůty, Česká republika se k tomu vyjádří. Předpokládám, že pokud nebude (závěr auditu) v souladu s tím, co ČR tvrdila, tak ho určitě odmítne," uvedl Babiš. Premiér řekl, že komise nemá patent na rozum a není autoritou na výklad českých předpisů včetně zákona o střetu zájmů.

"Nechápu, jak si může Evropská komise dovolit vykládat české zákony, zákon Lex Babiš proti Babišovi," uvedl. Zopakoval, že české novele o střetu zájmů vyhověl, když svou firmu Agrofert vložil do svěřenských fondů. Komise se podle něj má zabývat evropskými předpisy. "Takže určitě to není autorita," konstatoval.

Podle dnešního vyjádření mluvčího EK je závěr auditu konečný. Česko musí ve lhůtě dvou měsíců po doručení českého překladu sdělit, jak provede doporučení obsažená ve zprávě. Podle organizace Transparency International (TI) nyní začne dohodovací období o tom, kolik peněz má Česko vrátit. Trvat může třeba rok. Dříve se hovořilo o zhruba 450 milionech korun dotací pro Agrofert.

"Z pohledu komise je to asi konečný audit, ale z pohledu ČR to určitě není, že ČR to bude akceptovat. Určitě ne, je to záležitost paní ministryně (pro místní rozvoj Kláry) Dostálové (za ANO). Já bych doporučil počkat, jak se vyjádří paní Dostálová," uvedl Babiš. Dodal, že není účastníkem řízení, takže audit nezná. "Nebyl jsem s ním obeznámen, ani nebudu a střet zájmů jasně odmítám," řekl.

Obsah auditní zprávy nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani výsledky. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje.