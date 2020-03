Babiš má obavy, zda úřad práce zvládne kurzarbeit

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) dnes uvedla, že její tým teď pracuje na zjednodušení vyřizovacího procesu. ČTK už dřív řekla, že plánuje posílení úřadů práce a žádosti se budou vyřizovat elektronicky.

Babiš dnes řekl, že s požadavkem na zavedení kurzarbeitu přišli odboráři a zaměstnavatelé. Ministryně práce Maláčová a financí Alena Schillerová (za ANO) se s plánem prý ztotožnily. "Já bych to dělal jinak, protože my dneska potřebujeme dostat peníze do firem rychle. Mám určité obavy, jestli to úředníci zvládnou, je tam určitá byrokracie," uvedl premiér.

Dodal, že doporučoval spíš úlevy na odvodech a daních. "To jsou věci, které by ty firmy neměly platit. Vláda se nějakým způsobem rozhodla pro ten kurzarbeit. Doufejme, že se to zadministruje, abychom měli nějaký přehled, jaký to má efekt," řekl Babiš.

Maláčová ČTK už dřív řekla, že plánuje přesunout část úředníků z ministerstva práce do úřadů práce i do České správy sociálního zabezpečení, kde by měli pomoci s žádostmi o kurzarbeit či ošetřovné. Upozornila na nápor statisíců žádostí. O příspěvky na mzdy bude možné žádat elektronicky přes webový portál, který se napojí na informační systém s agendou zaměstnanosti.

"V tuhle chvíli pracujeme na radikálním zjednodušení procesu (vyřizování), protože lze očekávat obrovský nápor žádostí o podporu. Potřebujeme, aby systém byl tak jednoduchý, abychom netrávili hodiny vysvětlováním žadatelům," řekla dnes v České televizi ministryně.

Kurzarbeit obsahuje program na podporu zaměstnanosti Antivirus, který připravilo ministerstvo práce. Zahrnuje pět druhů příspěvků na mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb kvůli šíření koronaviru. Stát by měl uhradit firmám 50 až 80 procent vyplacených výdělků. Návrh počítal s tím, že by se částky stanovily z mediánové mzdy. O podporu bude možné žádat od dubna.