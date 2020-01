Babiš má se zakázkou na dálniční známky stále problém, podá trestní oznámení

Kremlík skončil ve funkci, protože odmítal zakázku zrušit. Hájil to snahou spustit elektronické dálniční známky v plánovaném termínu od příštího roku. Podle Babiše ale ministr zakázku manažersky nezvládl. Prezident Miloš Zeman odvolal Kremlíka na Babišův návrh ke čtvrtku. Havlíčka pověřil řízením ministerstva dopravy od pátku, oznámil dnes prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zástupci koaliční ČSSD a komunistů, kteří vládu tolerují, poukazují na to, že Havlíček vykonává povinnosti plynoucí z funkce místopředsedy kabinetu, od pátku by se měl starat o dva resorty a jako místopředseda vládní rady má v gesci i výzkum, vývoj a inovace. Předseda KSČM Vojtěch Filip chce o věci s premiérem jednat, proti trvalému spojení funkcí se vyslovil předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Babiš ale dnes při pracovní návštěvě Izraele uvedl, že se nesouhlasnými připomínkami ČSSD a komunistů nehodlá zabývat. "Je to moje rozhodnutí, podle koaliční smlouvy je to moje kompetence a i podle zákona je to moje kompetence," uvedl. Případné sloučení obou ministerstev, které by vyžadovalo změnu zákona, ale podle premiéra není na stole.

Babiš kvůli zakázce na elektronické dálniční známky podá trestní oznámení, protože ho znepokojují informace o propojení některých lidí. Server Zdopravy.cz dnes upozornil, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) loni v únoru na projektové řízení zavedení elektronických vinět najal společnost Sapphire Advise, jejímž spolumajitelem je manžel šéfky oddělení informačních technologií fondu.

Firma Asseco Central Europe, kterou SFDI na vytvoření a čtyřletý provoz systému, e-shopu a mobilní aplikace k elektronickým vinětám vybral, je ochotná už uzavřenou smlouvu ukončit a nebude žádat náhradu. Dnes oznámila, že situace kolem dálničních známek vážně poškozovala jméno společnosti. Zakázku přitom nemohla komentovat kvůli povinnosti mlčenlivosti vyplývající ze smluv. Jaký bude další osud zakázky, zřejmě v pátek oznámí Havlíček. Dnes uvedl, že její okolnosti prověřují odborníci a už jsou s prací téměř hotovi. Podle ministra se při zakázce pravděpodobně stalo několik pochybení, včetně velkého manažerského selhání.

SFDI pro zadání zakázky oslovil bez otevřené soutěže pět vybraných firem, které splňovaly jeho podmínky. Následně byla podle fondu vybrána cenově nejnižší nabídka. Způsob přidělení zakázky i její stamilionová cena vyvolala velkou vlnu kritiky z řad odborníků, opozice i od Babiše. Počítačoví vývojáři na víkend naplánovali hackathon, při němž chtějí vytvořit e-shop s dálničními známkami a nabídnout ho státu zdarma.

Kremlíkovo odvolání premiér navrhl v pondělí, ministrem dopravy byl necelých devět měsíců. Druhou Babišovu vládu za zhruba rok a půl její existence opouští Kremlík jako sedmý ministr. K rezignaci Babiš vyzval šéfa SFDI Zbyňka Hořelicu a prvního náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka. Ti uvedli, že chtějí co nejdříve jednat s Havlíčkem.