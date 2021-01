Násilí v Kapitolu je útok na demokracii, řekl Babiš. "Odhodil" trumpovskou čepici

Porážku je třeba nést důstojně a nepokoušet se násilím zvrátit výsledek, okomentoval prezident Miloš Zeman aktuální dění ve Spojených státech. ČTK to sdělil jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

"Co se stalo ve Spojených státech, je bezprecedentní útok na demokracii, při kterém zemřeli čtyři lidé. Předání moci mezi prezidenty musí být vždy plynulé a klidné. Pevně doufám, že tyto incidenty nebudou pokračovat," uvedl na twitteru předseda vlády. "Jeho (Trumpova) rétorika tím, že stále opakoval, že volby neproběhly korektně a že to byl podvod, tak živil v lidech tuhle atmosféru a to je špatně," řekl později novinářům. Důležité podle Babiše ale je, že Trump nakonec vyzval příznivce, aby se podobné věci neopakovaly. "Doufejme, že už se to nestane. Bylo by velmi špatné, kdyby takovéto bezprecedentní útoky pokračovaly někde v ulicích," dodal premiér.

Na profilové fotografii na twitteru měl Babiš dosud červenou čepici s nápisem Silné Česko po Trumpově vzoru, na což někteří jeho kritici poukazovali i po nynějších nepokojích v Kongresu. Dopoledne se na Babišově profilu objevila jiná fotografie, na níž má místo červené kšiltovky bílou roušku s českou vlajkou, stejnou má nyní i na facebooku. S červenou čepicí se premiér a předseda ANO na sociálních sítích prezentoval od kampaně před evropskými volbami na jaře 2019.

To je ale načasování! Demonstrace bezpáteřnosti, pokrytectví, zbabělosti, bezcharakternosti, nestoudnosti v jednom. https://t.co/gm85amKBur — Tomas Etzler (@tvtomas) January 7, 2021

"Je to politováníhodná skutečnost. Do značné míry není i vyloučeno, že ty důsledky a aktivity, které tam provádějí, byť to na první pohled tak nevypadá, mohou být spojené i se situací covid, která je," řekl dnes Karel Havlíček. Lidé jsou podle něj ve světě obecně nervóznější a frustrovanější, třeba i kvůli obavám o své zaměstnání. "Není to samozřejmě dáno jako důsledek covidu, ale nepochybně i chování lidí covid mění. Vidíme to dnes a denně," dodal.

Dění v Kapitolu už dříve odsoudili i další čeští politici. "Násilí ve Washingtonu není dobrý příklad pro země usilující o demokracii," uvedl večer šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) scény z Kapitolu ukazují, kam až vede politika eskalace napětí ve společnosti, snaha o polarizaci a neochota přijmout výsledek demokratických voleb.

"Děsivé (ne)odcházení" prezidenta Trumpa, které poškozuje republikány a hlavně ohrožuje základní principy americké ústavy, reagoval na dramatické události v sídle amerického Kongresu předseda opoziční ODS Petr Fiala.

Americký Kongres se ve středu sešel kvůli potvrzení výsledků prezidentských voleb, v nichž Trumpa porazil jeho demokratický soupeř Joe Biden. Současný šéf Bílého domu ale dosud zvolení svého nástupce neuznal. Členové Senátu i Sněmovny demonstrantů museli přerušit jednání poté, co do Kapitolu vnikli demonstranti. Policie proti nim použila uvnitř budovy slzný plyn, Trumpovi příznivci přesto pronikli do jednacích sálů obou komor Kongresu. Několik lidí bylo zraněno, čtyři lidé podle dostupných informací zemřeli. Přes 50 lidí policie zadržela.

Někteří politici považují nepokoje za výsledek Trumpova chování a jeho opakovaného odmítání volebních výsledků.

Kongres dnes po pauze způsobené nepokoji potvrdil výsledek podzimních prezidentských voleb, a učinil tak poslední formální krok před inaugurací Bidena jako nového prezidenta USA. Trump prostřednictvím svého mluvčího poté uvedl, že v den Bidenovy inaugurace dojde ke spořádanému přechodu. Poprvé tak podle médií veřejně uznal, že 20. ledna opustí svou funkci.