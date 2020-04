Babiš navrhuje prodloužení kurzarbeitu na květen

Příspěvky na náhrady mezd z programu Antivirus stát poskytuje firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Vyplácí je zatím za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce tohoto měsíce. Všechny provozy by se měly otevřít a omezení by měla přestat platit do 25. května.

"Uvolníme všechno do konce května, takže předpokládám, že ten kurzarbeit ještě bude v květnu... Ještě minimálně měsíc by to tam bylo. Uvidíme podle zájmu. Uvidíme, jak navážeme jinými programy, například odložení plateb pojistného," uvedl Babiš. Dodal, že vláda o prodloužení ještě nejednala a návrh předloží ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). "Uvidíme, jestli odvody sociálního pojištění navážou až 1. 6., a počkáme na vyhodnocení kurzarbeitu," řekl premiér.

Maláčová dnes v diskusním pořadu televize Prima Partie uvedla, že program Antivirus s příspěvky na mzdy musí být dlouhodobý, trvat by měl minimálně tři až šest měsíců a kabinet přemýšlí o tom, jak by ho "nakombinoval s odvody".

Vláda se v pátek zatím shodla na tom, že by si firmy mohly sociální odvody odložit o tři měsíce. Za odklad by pak platily nižší penále, a to procento dlužné částky za čtvrt roku místo nynějších zhruba 4,5 procenta.

Z programu Antivirus se vyplácejí dva druhy příspěvků. Stát proplácí 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či výdělku lidí z uzavřených provozů do 39.000 korun. Při výpadku pracovníků a surovin či při poklesu poptávky je to 60 procent náhrady do 29.000 korun. Oba příspěvky se stanoví ze superhrubé mzdy.