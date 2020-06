Babiš: Navýšíme dotace pro obce, hlavně pro ty malé

"Připravujeme nové dotační tituly. Chceme pomoci hlavně těm nejmenším obcím. Nechceme, aby se stalo, když někdo měl nachystanou investici, neměl na kofinancování. V tom smyslu budeme hledat řešení z hlediska poměru dotace, které jsou různé," uvedl Babiš s tím, že u některých investic může jít stát až na stoprocentní podíl financování.

Například starosta Chodova Patrik Pizinger (Místní) dnes ČTK řekl, že město už chystá balíček úsporných opatření. "V tuto chvíli máme spočítáno, že bychom mohli ušetřit asi 20 procent rozpočtu tak, abychom nemuseli sahat do našich rezerv. A jsem si skoro jistý, že se to nepodaří a budeme muset do rezerv sáhnout a budeme muset zvažovat investice do budoucna," řekl Pizinger ČTK.

Ani po besedě s premiérem ale podle Pizingera obce zatím jasné odpovědi nedostaly. "Já jsem říkal i to, že by bylo třeba dotační tituly zjednodušit, abychom se k nim dostali rychleji, aby nebyly administrativně složité, případně abychom nemuseli předfinancovávat," řekl starosta Chodova.

Starosta Horního Slavkova Alexandr Terek (nez.) míní, že by stát měl myslet i na nejmenší obce, které nemají úřednický aparát, a tak ani nemají možnost mít projekty v zásobě. Pro ně by se měla najít cesta, jak jejich plány na investice realizovat.