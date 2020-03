Babiš nechápe žádost o centralizaci nákupů ochranných pomůcek. Vnitro už to dělá

Kraje si přejí, aby se nákupy a distribuce pomůcek potřebných při koronavirové krizi soustředily výhradně na vnitro. Chtějí o tom jednat s premiérem. Například pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) kritizuje, že distribuce materiálu spadá pod čtyři resorty - dopravy, zemědělství, vnitra a zdravotnictví. "Do centrálních dodávek si sahá mimo systém, kdo chce, a pak se nestačíme divit, že nejkvalitnější respirátory jsou k dispozici profesím, které z našeho pohledu nejsou v první linii v kontaktu s pozitivními pacienty," řekl ČTK Netolický.

Havlíček ČTK řekl, že dodávky jsou z jeho pohledu spravedlivé. "Distribuuje to vnitro. Ty respirátory teď přicházejí, myslím, že se to doplňuje docela dobře," uvedl. Nesouhlasí s tím, že by v dopravě respirátory potřeba nebyly. "Řidič přichází do styku s pasažéry, stejně tak průvodčí. Nechci říkat, kde jsou víc nebo míň důležití," uvedl.

Babiš napsal, že zásobování krajů, jejich nemocnic a záchranných služeb má na starosti vnitro prostřednictvím hasičů. "Ministr (vnitra Jan) Hamáček (ČSSD) zorganizoval z Číny letecký most na dodávky ochranných pomůcek, tak té žádosti nerozumím," uvedl. Také Havlíček zdůraznil, že už nyní má hlavní roli vnitro. "My tam dáváme průběžné požadavky, řeší se to na krizovém štábu a myslím, že to funguje, že se to vykrývá docela spravedlivě," řekl Havlíček.