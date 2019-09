Babiš neodstoupí, ani když ho v kauze Čapí hnízdo obžalují

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) věří, že státní zástupce zastaví jeho stíhání v případu Čapí hnízdo. Pokud by obžalobu soudu podal, Babiš by z čela vlády neodešel. Ministerský předseda to řekl v dnešní Partii televize Prima. Pražské městské státní zastupitelství by mělo v pondělí zveřejnit, zda v kauze rozhodlo. Obsah rozhodnutí by ale patrně zatím nesdělilo.