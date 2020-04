Babiš nevidí důvod k personálním změnám ve vládě. Odmítl kritiku za nedostatek roušek

Podle Babiše není třeba ministry ve vládě vyměňovat, kabinet funguje jako tým. "Funguje to velice dobře, nevidím žádné problémy," řekl. Připustil, že kabinet se dopustil určitých chyb, podle něj to ale bylo dáno složitostí situace.

Premiér především odmítl kritiku za nedostatek roušek, které vláda nařídila povinně nosit na veřejnosti a lidé si je následně šili sami doma. "Žádný stát nedal lidem roušky," řekl. "Žádná vláda to nemohla zvládnout. Na světě je šest miliard lidí a když všichni najednou chtějí roušky, tak to nejde," dodal.

Podle něj kabinet situaci postupem času zvládl a Česko je nyní nejlépe zásobená země v Evropě, co se týká ochranných pomůcek. "My to zvládli, zásobování se vylepšuje," řekl. Prioritou podle něj je zajistit ochranné pomůcky především pro zdravotníky a pro pracovníky v sociálních službách.

Odmítl také kritiku ohledně zrušení březnového termínu doplňovacích senátních voleb. Podle Nejvyššího správního soudu vláda postupovala mimo svou pravomoc, měla pro takový krok předložit speciální zákon Parlamentu. "My tyhle detaily neznáme. To dělali legislativci ministerstva vnitra, asi nějak to nedomysleli a teď kolegové právníci říkali, že to napraví. Žijeme ve válečném stavu, asi se dělají chyby, určitě je napravíme," řekl Babiš. Nový termín doplňovacích voleb za zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS) zatím nebyl stanoven.

Babiš se v rozhovoru dotkl i možného dopadu epidemie koronaviru na řádné senátní volby a na krajské volby, které se budou konat v říjnu. Podle něj není důvod se obávat snížené volební účasti kvůli epidemii. Babiš je přesvědčen, že situace v Česku ohledně nákazy bude vyřešena podstatně dříve.