Babiš nevidí důvod pro individuální české sankce vůči Bělorusku

Řekl to novinářům po dnešním ranním jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu (BRS).

Stávající běloruský prezident Alexandr Lukašenko podle oficiálních údajů v prezidentských volbách z 9. srpna získal přes 80 procent hlasů. Opozice i vlády mnoha zemí ale považují výsledky za zmanipulované, v Bělorusku pokračují masivní protesty. Ministři zahraničí zemí EU se v pátek shodli na sankcích na běloruské představitele zodpovědné za násilné potlačení protestů a falšování výsledků sporných voleb hlavy státu.

"Mají to být sankce vůči konkrétním osobám. To nejsme my, kteří to navrhují, bude to návrh Evropy, který by měl přinutit ten režim, aby akceptoval právo Bělorusů na svobodné volby," řekl Babiš. Doplnil, že seznam by měl být hotový do pátku. K samostatným sankcím, které v případě průtahů v neděli v České televizi připustil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), nevidí důvod. "My nechceme poškodit tu zemi, ty lidi. Musíme postupovat jednotně a domluvit se na tom," dodal premiér. Uvedl také, že o věci hovořil v pondělí s českým velvyslancem v Bělorusku Tomášem Pernickým

Pozice zemí visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) je podle Babiše jednotná. Ještě před středečním mimořádným jednáním premiérů a prezidentů zemí EU budou mít videokonferenci předsedové vlád států V4 a pobaltských zemí. Na videosummitu Evropské rady se podle Babiše povede debata i o tom, zda některé členské státy navrhnou další sankce. Babiš také řekl, že předseda Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), jímž je v současnosti albánský premiér Edi Rama, nabízí zprostředkování debaty mezi běloruskou vládou a opozicí.

"Uvidíme, jestli to běloruská strana bude akceptovat. Jejich problém je, že není na místě nějaký skutečný lídr opozice. To myslím, že je pro ně dost velký handicap," dodal Babiš. "Je důležité, a to chci zdůraznit, že hlavně Bělorusové si musí určit svoji budoucnost. Oni si musí rozhodnout, co se stane v jejich zemi. Nikdo jim nechce nic vnucovat," doplnil.

"Shodli jsme se na posílení podpory nezávislých médií a občanské společnosti. Klíčová je podpora zástupců občanské společnosti a opozice, se kterými chceme aktivně jednat o požadavcích pro dialog s běloruským režimem. Kromě našich vlastních iniciativ bude důležité, aby V4 společně s baltskými státy aktivně oslovila konkrétní zástupce opozice. Shodli jsme se na potřebě větší koordinace s V4 a dalšími vybranými státy EU," napsal ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Na dosud největší demonstraci v Bělorusku se v neděli sešlo podle odhadů až 200.000 lidí, do stávky vstoupily tisíce zaměstnanců státních podniků. Opoziční protikandidátka Svjatlana Cichanouská, která podle oficiálních výsledků získala přes deset procent hlasů, z litevského exilu vzkázala, že je připravená se postavit do čela národa. Ruský prezident Vladimir Putin po víkendových telefonátech s Lukašenkem přislíbil poskytnout Bělorusku podporu s ochranou bezpečnosti.