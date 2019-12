Babiš nikdy neodstoupí? Lže, mlží, je jako dítě... Úterní demonstrace má dohru

Podle něj je audit Evropské komise (EK) vážná záležitost, stejně vážně ale vnímá i reakci premiéra a celé státní správy. Ta totiž podle něj hájí zájem jednoho muže namísto České republiky.

"Chtěli jsme jasně říct, že je na místě, aby tento člověk dál nesetrvával ve funkci premiéra. Dohromady to byly tři body – demise Babiše, konec veřejných peněz pro Agrofert,… a za třetí požadujeme, aby vrátil peníze, které mu nepatří, tak aby to nehradili občané, ale viník," řekl Českému rozhlasu.

Dodal, že spolek nechce dělat politické kalkuly, jestli bude jejich požadavek bude, nebo nebude vyslyšený. "My jsme tady od toho, abychom řekli, že je to špatně, není to normální a na místě je demise… Nemáme páky na to, abychom (demisi) mohli nějak vynutit, ale je naše občanská povinnost ozvat se, když se tady překračují základní demokratická pravidla," uvedl.

Babiš už několikrát uvedl, že na základě demonstrací neodstoupí. Podle Mináře ale není boj prohraný. Je rád, že se do společnosti dostane názor, že je část lidí nespokojená a žádá demisi premiéra.

"Samozřejmě, že Babiš asi nikdy neřekne: No, máte pravdu a demisi skutečně zvažuji. Teď to vypadá, že až do konce světa bude premiérem, ale nemyslím si, že je už tak 100%, že doopravdy neodstoupí," dodal pro Rozhlas.

Tvrdí rovněž, že Babiš nikdy nepřizná, že má problém. Lze ale podle něj jasně říct, že premiér "lže, mlží a vykrucuje se, pokud dál říká, že nic neovládá…" Chová se prý jako školák přistižený při opisování, který jen říká, že neopisoval a nic neudělal. "Je naprosto zjevné, že lže, a to nám může jen přitížit," dodal.

Popřel také, že by jeho hnutí někdo najal nebo si ho platil."Lidé mají ale pocit, že to upřímné být nemůže, asi takto uvažují… Ukazuje to na to, že je tady nesmírně snadné uvěřit, že za vším je nějaký tajný zájem nějaké mocenské skupiny, která někým manipuluje," vysvětlil.