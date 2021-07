Babiš o budoucnosti šéfa BIS Koudelky rozhodne až po volbách, do nich bude lavírovat, říká politolog

Pro Hrad je nepřítelem číslo jedna. A tak šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka zůstává stále jen plukovníkem, ačkoli vláda jej už šestkrát navrhla na jmenování do hodnosti generála, což prezident Miloš Zeman tvrdošíjně odmítá. Existuje totiž hypotéza, podle níž takzvaná civilní kontrarozvědka dlouhodobě a pozorně monitoruje obchodní aktivity i kontakty některých osob z prezidentova pracovního okolí. Snad i proto hlava státu označila českou Bezpečnostní informační službu, která má respekt i v zahraničí, za čučkaře, respektive jejich zprávy za „plácání čučkařů“. Podle politologa Ladislava Mrklase je tak patrné, že premiér Andrej Babiš je pod výrazným tlakem ze Zemanovy strany. „A tak i když Babiš s vládou několikrát navrhovali Koudelkovo povýšení na generála, tak nyní paradoxně vyčkává a definitivní rozhodnutí oddaluje. Nejedná se o první moment, kdy premiér kolem prezidenta kličkuje, stačí si vzpomenout na odvolávání některých ministrů na přání Hradu. Babiš si proti němu nikdy nedupl a nestál si za svým.“

Premiér se na podzim může z prezidentova vlivu vymanit

Odborný asistent na katedře politologie a mezinárodních vztahů CEVRO Institutu míní, že ale nyní ministerský předseda sází na podzimní sněmovní volby. „Je dost totiž možné, že po nich může Babišova pozice posílit, což znamená, že by se tak vymanil ze silného Zemanova vlivu. Proto si myslím, že o Koudelkově budoucnosti rozhodne až po volbách, kdy už bude vědět, jak moc bude prezidentovu náklonnost potřebovat, anebo zda se bez jeho zásadní podpory obejde.“

Přesto politický analytik tvrdí, že Babiš se bojí přímého střetu se Zemanem. „Moc dobře si uvědomuje, že prezident svými projevy, glosami či citováním názorů přes svého mluvčího může hodně ovlivnit předvolební atmosféru. „Oněch deset týdnů, které do voleb zbývají, může být hodně klíčových a je možné usuzovat, že prezident v nich bude hrát velkou roli. Každý jeho proslov může změnit preference, a to zejména u ČSSD a SPD, u nichž se vše přelévá a každá získaná desetina pro ně má velký vliv na Babišovu budoucnost. Proto je téměř vyloučené, aby premiér šel kvůli Koudelkovi do ostrého názorového konfliktu.“ Stále má totiž současný šéf kabinetu na paměti, že po volbách bude na tahu prezident. „A už několikrát jsme se přesvědčili, že hlava státu si z ústavy příliš mnoho nedělá. Do voleb musí být Babiš se Zemanem zadobře, a tak bude lavírovat a snažit se Koudelkovi mandát prodlužovat,“ tvrdí expert na volební a stranické systémy.

Zemana dráždí, že Koudelka, jehož ocenila slovutná CIA, má už zmíněné zastání u Babiše, který se za něj postavil i v kauze novičok, nervově paralytické látce. Ministerský předseda odmítl, že by se jed, jímž se v Británii pokusili příslušníci ruských tajných služeb otrávit dvojitého agenta Sergeje Skripala, skladoval či snad vyráběl v České republice. Zeman totiž trval na svém postoji, což BIS jednoznačně odmítla. Prezidenta vytočil i postoj šéfa české kontrarozvědky, podle něhož byl novičok brutální ruskou kampaní proti republice. Atmosféra mezi Hradem a Koudelkovou BIS zhoustla i po vrbětické kauze.

Nabízí se tak varianta, že Zeman svůj tlak ještě zvýší a bude usilovat, aby po 15. srpnu do křesla ředitele BIS usedl Jiří Rom. Bývalý bezpečnostní analytik kontrarozvědky, u níž strávil 27 let, od loňského srpna působí ve službách Kanceláře prezidenta republiky. Rom, který v minulosti marně usiloval o post ředitele BIS, má údajně stát za kompromitující zprávou, podle níž není Koudelka dobrým manažerem. „Soudím, že Romovo jmenování není ale na pořadu dne. Pro Hrad je prvořadé se zbavit stávajícího ředitele BIS,“ konstatuje Mrklas, který je ale přesvědčený, že Koudelka skutečně i nadále ve své pozici setrvá. „Babiš nebude riskovat destabilizaci i kvůli voličům hnutí ANO, kteří cílí na zahraniční západní politiku. Nebude chtít u nich ztratit body.“ Jmenování dočasného kandidáta je navíc podle zákona nemožné.

Spojenci s neklidem sledují, jak nebezpečný koktejl mícháme

Bývalého prorektora vysoké školy CEVRO Institut nezaráží, že stále není rozhodnuto, zda Michal Koudelka povede BIS, byť zbývá něco málo přes čtrnáct dní do vypršení jeho šestiletého mandátu. „Jde o typický obraz české politické scény před volbami. Opozice se snaží, aby Koudelka setrval, Babiš odolává tlaku Hradu a čeká, zda své pozice po podzimním klání udrží a s kým bude vládnout.“

Nejistá budoucnost ohledně obsazení křesla ředitele BIS není podle politologa, který absolvoval doktorské studium na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, dobrým signálem pro naše spojence. „Zpravodajské služby si předávají informace neustále, a pokud jedna z nich přestane být pro ostatní spolehlivá a relevantní, pak nastává vážný problém, a to například i u samotného NATO. Spojenci navíc moc dobře sledují, jak napjatý vztah panuje mezi prezidentem a vedením samotné BIS. Když vše sečteme, tak zjistíme, jak nebezpečný koktejl mícháme.“

Komentátor politického dění připouští, že v současné době se pravděpodobně odehrává určité napětí v celé Bezpečnostní informační službě. „Nervozita vlastně panuje a existuje v celé bezpečnostní komunitě, jež je prozápadně orientovaná.“ Nicméně expert na tuzemský politický systém míní, že lidé z BIS už jsou za poslední dobu na tlaky a napětí zvyklí. „Už je nepřekvapuje, že je u nich dlouhodobě neveselo, lze dokonce říci, že do určité míry jsou už otrlí. Jinou věcí by ale bylo, pokud ve vedení dojde k zásadnímu přepřahání. Potom si troufnu tvrdit, že by následoval velký exodus, a to hlavně u lidí, kteří jsou západně a atlanticky orientovaní,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz politolog Ladislav Mrklas.