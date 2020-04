Babiš: Od čtvrtka by se mohly otevřít další obchody a sportoviště

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda by mohla od čtvrtka povolit otevření obchodů s pracovními oděvy, dětským textilem, kočárky a autosedačkami, papírnictví, prodejny a opravny obuvi, hobby markety a železářství. V rozhovoru s Českou televizí to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Otevřeny by mohly být i sběrny surovin a kompostárny. Do stavebnin či hobby marketů je v současnosti umožněn vstup jen podnikatelům.