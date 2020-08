Babiš odletěl do Slovinska, na fóru chce s Orbánem řešit uzavření maďarských hranic

Maďarsko od 1. září nejméně na měsíc uzavře hranice pro cizince, aby zabránilo šíření koronaviru. Výjimku budou mít vojenské konvoje, humanitární tranzit či obchodní nebo diplomatické cesty.

"My využijeme to setkání na to, abychom se hlavně dozvěděli (informace) od maďarského premiéra ohledně toho opatření, které nás teda překvapilo. Budeme na něj apelovat, aby aspoň zmírnil rozhodnutí vůči našim turistům, kteří tam mají již zaplacené pobyty," uvedl Babiš, se kterým na fórum odletěl také ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Také on chce záležitost řešit se svým maďarským protějškem.

Premiér @AndrejBabis a ministr zahraničních věcí @TPetricek odlétají do Slovinska na @BledStratForum, kde budou s partnery ze střední a jihovýchodní Evropy diskutovat o budoucnosti Evropy po brexitu a covid-19 → https://t.co/2AlYarkd28 pic.twitter.com/tKmLCsOQLE — Úřad vlády ČR (@strakovka) August 31, 2020

Uzavření maďarských hranic nejméně na jeden měsíc pro cizince od 1. září nebude platit pro občany jiných států, kteří mají v Maďarsku trvalý pobyt nebo minimálně 90 dní platné povolení k pobytu. Podle úředního věstníku budou smět do Maďarska přijíždět i sportovci, sportovní experti, podnikatelé v oblasti nákladní dopravy a osoby, které mají zvláštní povolení úřadů k obchodním aktivitám v zemi. Výjimku budou mít i studenti a osoby přijíždějící kvůli rodinným událostem, jako jsou křtiny, svatby nebo pohřby.

Babiš se v Bledu zúčastní panelu vedoucích představitelů, kteří budou diskutovat o Evropě po brexitu a covidu-19. Chce mimo jiné hovořit o komunikaci mezi epidemiology jednotlivých států. "Neustále se překvapujeme a já myslím, že není role premiérů, aby řešili tyto věci. Já bych očekával, jak se nám stalo s Řeckem nebo Slovinskem, že řecký nebo slovinský epidemiolog zavolá naší paní (hlavní hygieničce Jarmile) Rážové a bude s ní diskutovat o situaci. Toto se zatím neděje, chci o tom mluvit i na Evropské radě," poznamenal.

Zmíněné Řecko například původně avizovalo zařazení Česka spolu s dalšími státy mezi rizikové od 17. srpna, což by vedlo k zavedení povinnosti předkládat negativní test na covid-19 při letu z České republiky. Po jednání Babiše a české diplomacie ale změnilo názor.

Diskuse ve Slovinsku by se podle premiéra měla vést i o evropské soběstačnosti z hlediska zdravotnických ochranných prostředků a o ekonomických dopadech koronavirové pandemie. Bilaterální jednání bude mít Babiš nejen s Orbánem, ale též s předsedou slovinské vlády Janezem Janšou.

Petříček bude s dalšími ministry zahraničí diskutovat o možnostech regionální spolupráce, geostrategické otázce na ose Evropa-USA-Čína nebo o problematice Trojmoří, které je polskou iniciativou rozšířené spolupráce zemí ve východní části EU. V panelu s Petříčkem by měli vystoupit šéf unijní diplomacie Josep Borrell a ministři zahraničí Chorvatska, Maďarska, Slovenska a Slovinska.