Babiš odletí ve středu na návštěvu Izraele, Petříček příští týden navštíví Chorvatsko

Jedním z cílů cesty by podle serveru Lidovky.cz měla být možnost spolupráce v klinickém výzkumu a testování experimentálních léků na covid-19. Slavnostně by měl Babiš podle informací webu též otevřít úřadovnu českého velvyslanectví v Tel Avivu v Jeruzalémě. Byla zřízena k 1. březnu, v plném provozu by podle dřívějšího vyjádření ministerstva zahraničí pro ČTK měla fungovat zhruba od přelomu dubna a května.

Izrael ve čtvrtek navštívili rakouský kancléř Sebastian Kurz a dánská premiérka Mette Frederiksenová. Po jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem země deklarovaly založení společného fondu, ze kterého budou financovat výzkum a vývoj vakcín proti covidu-19. Zváží také investici do jejich výroben. Podle Babiše je fond otevřen i dalším zemím, česká delegace se bude zajímat o podrobnosti.

Ministr zahraničí Petříček příští týden navštíví Chorvatsko

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) příští týden navštíví Chorvatsko. Jednat bude 16. a 17. března s tamním ministrem zahraničních a evropských věcí Gordanem Grličem-Radmanem a premiérem Andrejem Plenkovičem. Tématy budou vzájemné vztahy, rozvoj ekonomické spolupráce nebo problematika Evropské unie. Informace o cestě dnes dostala vláda.

Významným bodem jednání bude podle předkládací zprávy, kterou má ČTK k dispozici, Petříčkova účast společně s Plenkovičem na otevření dostavby České základní školy Jana Amose Komenského a mateřské školy Ferdy Mravence v Daruvaru, což je město s velkým zastoupením české menšiny v Chorvatsku. Petříček také položí věnec u hrobu českých krajanů, kteří zahynuli během války v 90. letech, v Ivanovu Selu.

V Daruvaru se šéf české diplomacie setká také s českými krajany, symbolicky jim předá 300.000 korun ve prospěch rodin, které utrpěly škody na majetku během prosincového zemětřesení. Vláda dar schválila v polovině února, poskytne ho ministerstvo zahraničí ze svého rozpočtu. Petříček také navštíví Českou besedu v Záhřebu.