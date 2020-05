Babiš odmítá komentovat doporučení ke střetu zájmů, pronesl jen jízlivou poznámku

Babiš zopakoval své stanovisko, že žádný střet zájmů nemá a že vyhověl novelizované podobě českého zákona o střetu zájmů. "A dál to nechci komentovat, protože se bojím, že bych se musel následně omlouvat za ten komentář," uvedl.

Babiš po únorové návštěvě členů výboru pro rozpočtovou kontrolu v Česku označil jeho šéfku Moniku Hohlmeierovou za pomatenou a české členy mise Mikuláše Peksu a Tomáše Zdechovského za vlastizrádce. Trio europoslanců poté čelilo výhrůžkám. Premiér se později za svá slova na adresu českých členů Evropského parlamentu omluvil.

Evropská komise by podle europoslanců měla zastavit platby holdingu a důsledně uplatňovat nulovou toleranci. Loňská auditní zpráva EK konstatuje, že Babiš má stále vliv na firmu, kterou vložil do svěřenských fondů. Český premiér to odmítá. Mluvčí firmy v reakci označil misi výboru za zpolitizovanou.

Pokud bude #Babiš svou přítomností nadále problematizovat čerpání evropských peněz pro malé a střední podniky, budou na tom tratit všichni čeští občané. Výbor potvrdil závěry kontrolní mise a zpráva míří na plénum. https://t.co/x34VwPfPZj — Mikuláš Peksa (@vonpecka) May 7, 2020

Doporučení, která výbor schválil dnešním projednáním, jsou nezávazná. Mohou se však odrazit v usnesení europarlamentu, o němž by podle Hohlmeierové mohli poslanci hlasovat na červnovém plenárním zasedání.