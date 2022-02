Babiš odmítl kritiku ministra Síkely kvůli plýtvání

Síkela bývalou vládu zkritizoval za plýtvání penězi. Babiš vzápětí odmítl, že by jeho vláda mohla za zdražení energií a růst inflace. Kabinet Petra Fialy (ODS) naopak obvinil z neschopnosti a nekompetentnosti. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) označil Babišovo vystoupení za snůšku neuvěřitelných blábolů.

Babiš mimo jiné obvinil Fialovu vládu, že dusí ekonomiku. "V kombinaci s kroky ČNB je to peklo. Vy jste nejhorší vláda v Evropě z hlediska pomoci lidem," řekl expremiér Babiš. "Vaše vláda vůbec nechápe, co je to inflace. Vždyť tomu vůbec nerozumíte. Proč stále říkáte o nějakém zadlužení," uvedl. Síkelovi vyčetl například jeho účinkování v bankovní sféře na Slovensku. Obvinil ministra, že ponižuje bývalou ministryni financí Alenou Schillerovou (ANO). "Když chcete dělat nějaké odborné souboje, tak si to rozdejte se mnou, ne s paní ministryní Schillerovou," prohlásil Babiš, což vyvolalo hlasitý smích v řadách nynější koalice.

Síkela mimo jiné uvedl, že na rozdíl od svých předchůdců nebude "rozhazovat peníze z helikoptéry". "Nebudu se ani fotit s pávy, nebudu ani chodit do každého televizního pořadu a ke všemu se vyjadřovat," řekl Síkela. Vládě přičetl odpovědnost za zvýšení státního dluhu o 800 miliard Kč během jejího čtyřletého působení. "Principem vašeho vládnutí totiž bylo kupovat si voliče a rozdávat peníze každému, kdo si o ně řekne. Udělali jste si takovou veřejnou výdejnu peněz, rozpustili jste v ekonomice stovky miliard. A vůbec jste neřešili, jestli jste postupovali účelně a jaké to bude mít důsledky," prohlásil ministr. Bývalé vládě přičetl i odpovědnost za nynější růst cen. O svém předchůdci Karlu Havlíčkovi (ANO) řekl, že rozdával dotační programy jako Večerníček.

Schillerová se proti Síkelovým vyjádřením na svou adresu ohradila. Ministra nazvala "nabubřelým bankéřem", který nepochopil, že už je ve vládě a má se starat o lidi. "Vy jste bavič této vlády, šoumen, vaše každé vystoupení je estráda," řekla na jeho adresu. "Vy zřejmě máte problém se ženami,“ poznamenala. "Já se nepotřebuju za nikoho schovávat, protože já su chlap," uvedla také. Ohledně narážek na fotografie s pávem řekla, že je proti ní vedena štvavá kampaň, ale že v jejím životě není nic, za co by se měla stydět nebo se bát. Síkela se jí odmítl na výzvu Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) omluvit. "Já se lidem, kteří neříkají pravdu, neomlouvám,“ uvedl. Pokud by Schillerová byla chlap, jak o sobě řekla, měla by se také k záležitosti s fotografiemi chlapsky postavit.

Ministerstvo financí v tomto týdnu zveřejnilo výsledky auditu, který se zabýval videem a fotografiemi bývalé ministryně na sociálních sítích. Z auditu mimo jiné vyplynulo, že zaměstnanci ministerstva financí, kteří tvořili obsah sociálních sítí, byli nestandardně placeni. Jejich působení stálo podle dřívějších informací zhruba dva miliony korun. Schillerová se jich dnes zastala s tím, že šlo o zaměstnance útvaru, který má 12 lidí. Nyní tito lidé mají podle exministryně ze života peklo. Kauza je podle Schillerové vytvořená a má odvést pozornost od jiných současných výdajů ministerstva. Bývalá ministryně se také hájila tím, že fotografie byly prezentovány veřejně.

Síkela se ve svém projevu vrátil k loňským událostem na trhu s energií, kdy firma Bohemia Energy oznámila ukončení dodávek svým odběratelům. Řekl, že si klade otázku, ale nedostává odpovědi na to, jak je možné, že ze dne na den 900.000 domácností skončilo v režimu dodavatele poslední instance. Uvedl, že 30. září takto poslala na Slovensku firma Slovakia Energy 300.000 domácností do režimu DPI, v Česku se 8. a 9. října konaly sněmovní volby a čtyři dny po nich se to samé stalo firmě Bohemia Energy. Babiš to označil za Síkelovy "kecy" a ministra obvinil z demagogie. Kritiku současné koalice od ANO odmítli také předsedové poslaneckých klubů ODS a Pirátů Marek Benda a Jakub Michálek.

Vláda by podle Babiše měla vrátit lidem 62 miliard korun, které jí "spadly z nebe" mimo jiné z výběru DPH. Třetinu bude muset dát na zákonnou valorizaci důchodů. "Nešetříte, vy to tam jen matláte. Vraťte lidem ty slevy na jízdném, jste trapní. Nestojí vám to za podělaných 1,8 miliardy korun," řekl také expremiér, který používal na adresu kabinetu podobné expresivní výrazy jako předseda SPD Tomio Okamura.

Ministr Síkela řekl, že vláda připravuje novelu energetického zákona, která zajistí účinnější dohled nad energetickým trhem. Novela má vycházet z myšlenky, že nabídka nejnižší ceny nesmí být pro zákazníka sázkou na nejvyšší riziko a že riziko nesmí nést zákazník, ale obchodník. Uvažuje také o vzniku státního obchodníka s elektřinou.

Sněmovna začala jednat v 09:00. Ani hodinu po poledni se nedostala k hlasování o schválení programu mimořádné schůze. Hovoří pouze řečníci s přednostním právem, kam patří i ministři a předsedové stran.