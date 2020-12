Babiš odmítl tvrzení, že koronavirová opatření ovlivňuje politika

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl tvrzení, že koronavirová opatření ovlivňuje politika. Novinářům to řekl po dnešním zasedání vlády. Od nástupu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) na konci října se podle Babiše nestalo, že by vláda zasáhla do jeho návrhů. Blatný řekl, že kabinet se řídí daty, jak avizoval při svém jmenování ministrem.