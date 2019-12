Babiš odpověděl na ožehavou otázku o Harry Potterovi

Babiš odpověděl na otázku, jestli vypadá jako slavný kouzelník Harry Potter. Dotaz okomentoval tím, že v sobotu jeho rodina sledovala Harryho Pottera.

"Ne, to bohužel fakt nevypadám. Herce Daniela Radcliffa jsem letos potkal na Barrandově a je strašně příjemnej a skromnej. Takže, nevypadám a ani nemám kouzelnou hůlku," odpověděl.

Následně ale dodal, že má plán a vizi. plán. "Celý život jsem měl vize, které jsem se snažil realizovat. To už víte. Teď mám plán na 30 let. Kdybych měl kouzelnou hůlku, je to TEĎ, hned, a jsme druhé Švýcarsko. Jsme víc. Jsme země budoucnosti. Ale my to dokážeme, když na tom budeme makat všichni společně. Ten plán je první v novodobé historii téhle země. A můžem podle něj jet, my, naše vláda a taky všechny vlády, co přijdou po nás a taky starostové, primátoři, hejtmani," stočil odpověď k politice.

Jedním z plánů je například národní investiční plán. "Nazvali jsme ho „Země budoucnosti pro 11 milionů lidí“. Každý jeden z vás se k tomuhle plánu může vyjádřit. Koukněte na svůj kraj a svoji obec, co právě pro vás máme naplánované. Pak mi pošlete na mail narodnikonzultace zavináč vlada tečka cé zet, co vám tam chybí nebo co považujete za zbytečné. Co se vám líbí nebo nelíbí. Je to pro vás," dodal.

Vysvětlil, že Národní investiční plán je prvním v historii. "Provedli jsme rozsáhlý sběr dat, kterého se účastnila všechna ministerstva, obce, města a kraje. A výsledek právě teď držím v ruce a vy si na něj můžete kliknout, stáhnout, klidně i vytisknout a v klidu přečíst. Je to plán, který může sloužit všem příštím premiérům, ministrům, hejtmanům, starostům, prostě všem, kteří jsou zodpovědní za veřejné investice," uvedl Babiš.

Odteď bude podle něj každý ministr přesně vědět, jaké projekty jsou potřeba, jak jsou rozpracované, kolik je na ně potřeba peněz. A každý tak o ně může bojovat v rámci příprav státního rozpočtu. Plán ale má sloužit i jako argument při vyjednávání o evropských penězích pro roky 2021–2027, a jako zásobárna projektů pro Národní rozvojový fond.