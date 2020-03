Babiš: Ošetřovné se prodlouží, OSVČ podpoří program ministerstva průmyslu

"Domluvili jsme se, že ošetřovné bude v podstatě na celý čas trvání zákazu, toho koronaviru, ve výši 60 procent a při péči o dítě mladší deseti let," uvedl Babiš. Dodal, že přípravu návrhu změny ošetřovného pro zaměstnance má na starosti ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), pro živnostníky pak ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Obě opatření zastřeší pak jeden program.

Ošetřovné se nyní vyplácí zaměstnancům s nemocenským pojištěním po dobu devíti dnů na děti do deseti let, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů na školáky do 16 let. Maláčová původně navrhovala zákon, podle něhož by se ošetřovné prodloužilo na celou dobu uzavření škol a bylo na děti do 15 let. Činit mělo 60 procent denního základu příjmu. Stát by doplatil částku od desátého dne za zbývající dny, co by rodiče zůstali s potomky doma. Z rozpočtu by to podle Babiše mohlo stát 1,9 miliardy korun.

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ministryně plánovala dočasnou dávku, která by činila 424 korun na den. Jak by mohla podpora rodičů z řad živnostníků vypadat a kolik by stála, není zatím jasné.

O program podpory podnikatelů COVID, který připravilo MPO s ČMZRB a kam jsme alokovali 600 mil Kč, je mimořádný zájem. Během prvního dne jsme přijali žádosti v objemu cca 800 mil. Kč. Obratem jsme na mimořádné vládě schválili do programu další miliardu. pic.twitter.com/ANwclvuyru — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) March 17, 2020

Ošetřovné pro rodiče by mělo být součástí programu na ochranu zaměstnanosti, který připravilo ministerstvo práce. Obsahuje celkem šest bodů. Patří mezi ně také příspěvky na mzdy lidí v karanténě a z provozů jako obchody či restaurace, které musely uzavřít. Kabinet by o nich mohl rozhodovat ve čtvrtek.