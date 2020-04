Babiš po koronavirové krizi nechystá známkování ministrů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) nechystá po skončení koronavirové krize známkování ministrů a hodnocení práce vlády, řekl dnes Rádiu Z. Současné dění podle něj možná i kvůli častějším zasedáním kabinet sblížilo. Podstatné bude, co se po krizi stane s automobilovým průmyslem, uvedl Babiš. Přehodnotit by se také mohla strategie ohledně toho, kolika rouškami a respirátory by měla disponovat Správa státních hmotných rezerv (SSHR).