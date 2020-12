Babiš podle svých slov nezná detaily důchodové reformy, otázkou je finanční krytí

"Návrhy jsou fajn, otázka je, jestli mají finanční krytí," uvedl Babiš. Obává se záporných dopadů. Ministerský předseda připomněl, že návrh je v připomínkovém řízení. Končí v polovině ledna, potom bude podle Babiše jasněji.

Návrh důchodové reformy předpokládá základní důchod 10.000 korun pro každého, kdo odpracoval 25 let a platil odvody. Nynější veřejný penzijní systém by se rozdělil na dva pilíře. Z nultého by byl vyplácen základní důchod, z prvního zásluhová část penze za odpracované roky a vychované děti. Podle návrhu by se měla reforma zavádět od ledna 2022, počítá i s dalšími úpravami penzijního systému. Náklady by podle odhadů činily v prvních pěti letech 25 miliard korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dříve uvedla, že návrh není ve vládě projednaný a jeho přijetí do voleb se nestihne. Podle odborníků reforma neřeší dlouhodobou finanční udržitelnost systému.