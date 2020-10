Babiš přijel do Lán. Jedná se Zemanem o výměně ministra Prymuly

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš dorazil na zámek do Lán projednat s prezidentem Milošem Zemanem otázku výměny ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO). Babiš dopoledne řekl, že by Prymula měl rezignovat kvůli fotografiím deníku Blesk, podle kterých navštívil restauraci. Prymula to odmítl, tvrdí, že žádné vládní opatření proti šíření covidu-19 neporušil. Babiš pro takový případ avizoval, že Prymulu odvolá.