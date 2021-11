Babiš přijel do nemocnice za prezidentem Zemanem

Je první návštěvou, kterou umožnilo dnešní přeložení hlavy státu na jiné oddělení. V úterý se setká se Zemanem slovenská prezidenta Zuzana Čaputová a ve středu uchazeč o místo předsedy vlády Petr Fiala (ODS).

Podle zveřejněné fotografie přijal Zeman premiéra v sedě v křesle. Babiš má na návštěvu podle pravidel nemocnice půl hodiny. Premiér v neděli řekl, že se na setkání s prezidentem těší, protože se neviděli od 10. října, kdy byl Zeman převezen z lánského zámku do nemocnice. Od té doby spolu hovořili pouze telefonicky. I když byl prezident už minulý týden přeložen z jednotky intenzivní péče na rehabilitační oddělení, schůzky, s výjimkou rodiny a nejbližšího okolí, mu znemožnila zhoršující se pandemická situace, kvůli které nemocnice zakázala návštěvy na některých oddělení. Dnešní přesun prezidenta na lůžko dlouhodobé péče hlavě státu schůzky v omezeném režimu opět umožní.

S politiky se může scházet podle pravidel, která platí i pro ostatní pacienty. Návštěva se tak musí prokázat platným očkováním, proděláním nemoci covid-19 nebo platným testem. Dále musí mít nasazený respirátor nebo roušku. Setkání nesmí trvat více než 30 minut a v jeden moment u pacienta mohou být maximálně dva lidé.

Dá se předpokládat, že Zeman bude s Babišem kromě svého zdravotního stavu mluvit o povolební situaci. Prezident chtěl předsedovi hnutí ANO, které získalo ve volbách nejvíce poslaneckých mandátů, dát možnost sestavovat vládu, ten to ale odmítl. Na vytvoření společného kabinetu se totiž již dohodli zástupci koalic Spolu a PirSTAN.

V minulosti se Zeman s Babišem setkávali pravidelně jednou za měsíc při večeři na zámku v Lánech. Dnešní schůzka se koná před večerním jednání vlády, která probere mimo jiné opatření spojená s řešením aktuální pandemické situace.

Babiš: ČR nabídla Polsku pomoc na hranicích s Beloruskem, to ji zatím nepřijalo

Česká republika nabídla Polsku pomoc se situací na hranici s Běloruskem v souvislosti s migranty. Polská strana o ni zatím neprojevila zájem. Novinářům to dnes po návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici v Praze řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Situaci na hranici označil za skandální a za útok Běloruska. Státy EU se dnes v reakci na napjatou migrační situaci u hranic s Běloruskem shodly na dalším rozšíření sankcí vůči běloruskému režimu.

"Opakovaně jsme nabídli pomoc polské straně, ale zatím polská strana to neakceptovala. My jsme samozřejmě solidární. Ptali jsme se opakovaně, ale polská strana o to neprojevila zájem," řekl Babiš. Rovněž zmínil, že o situaci jedná v Bruselu ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

"To, co se děje na polské hranici, je samozřejmě skandální, protože je to samozřejmě útok běloruského režimu diktátora (Alexandra) Lukašenka, který tam žene tyhle nevinné migranty účelově do Polska. Takže my jsme připraveni pomoci ve chvíli, kdy to bude polská strana akceptovat nebo řekne, že má zájem," řekl Babiš.

Podle Babiše se stačí na pomoc zeptat a ČR je připravena pomoci, stejně jako to udělala v Severní Makedonii, Albánii, Srbsku, Slovinsku nebo v Maďarsku. "Takže pošleme (policisty) i na polsko-běloruskou hranici, když nás požádají," řekl.

Na běloruské straně hraničního přechodu do Polska Bruzgi-Kuźnice se dnes shromáždilo velké množství migrantů. Varšava se obává, že se dav může pokusit proniknout na polské území násilím. Pobaltské země mezitím obvinily režim běloruského vůdce Lukašenka z toho, že nutí migranty, aby ilegálně pronikli do Evropské unie. Lukašenko naopak viní Varšavu, že si přeje konflikt na hranicích s Běloruskem vzhledem ke svým vnitřním potížím a problémům s unií.