Babiš: Ruská invaze na Ukrajinu je chladně promyšlený nevyprovokovaný útok

"Je to skutečně chladně promyšlený a ničím nevyprovokovaný útok Ruska na Ukrajinu," prohlásil Babiš. Uvedl, že stále věřil v diplomatické řešení rusko-ukrajinského sporu a je třeba na úrovni EU zjistit, proč se tak nestalo. Podle něj ruskou invazi na Ukrajinu "nikdo neočekával". Západní tajné služby nicméně před hrozbou ruské agrese varovaly už několik týdnů.

Česko by podle Babiše mělo pomoci Ukrajině humanitárně a finančně, jinou formu je třeba koordinovat v NATO. "Nemyslím, že bychom měli posílat vojáky na Ukrajinu," uvedl Babiš. "NATO musí posílit a Evropa musí brát svoji obranu a bezpečnost vážněji než doposud," podotkl.

Babiš uvedl, že jeho hnutí podpoří vládu v krocích na pomoc Ukrajině. Podle něj je třeba automatické prodlužování víz pro Ukrajince v ČR a spolupracovat s Polskem a Slovenskem na zvládnutí možné migrační vlny z Ukrajiny. Ministerstvo vnitra by mělo připravit speciální azylový program pro Ukrajince, zejména pro volyňské Čechy. Vláda by měla navýšit v rozpočtu peníze na humanitární pomoc, uvedl Babiš. Kabinet by se měl podle něj zamyslet nad strategií náboru vojáků, rozpočet obrany by neměl být redukován. Další sankce vůči Rusku je třeba podle Babiše domluvit v EU.

Babiš uvedl, že o rusko-ukrajinském sporu ve středu mluvil s prezidentem Milošem Zemanem. Vnímá jej pravděpodobně jako snahu ruského prezidenta Vladimira Putina odklonit pozornost od vnitropolitických problémů a ekonomické situace Ruska. "Nikdo z nás nečekal, že se stane, co se stane," řekl. Neměl pocit, že by se Zemanův postoj lišil od postoje vlády.