Babiš se kvůli pivu pořádně naštval: To je idiotské. Měl jsem chuť řvát. Dostali jsme přes držku

Babiš to přiznal na sociální síti ve svém pravidelném nedělním přehledu. Napsal, že ho štve, když někdo řekne, že dělá bordel v pivu, místo aby ho pochválil. "Úplně jsem žasnul, co z toho média udělala za bramboračku. Jediné, co je na tom fajn je, že se náš národ zase dokázal pobavit. To mě potěšilo," tvrdí.

Dodal, že splnil svůj slib, že sníží DPH na točené pivo. "Kdo prodává půllitr točeného piva za 35 korun, teď díky nám vydělá o 3,85 koruny víc. Aniž by pro to musel cokoli udělat. A ten, kdo točené pivo prodává třeba za 45 korun, vydělá dokonce o 4,95 koruny víc. A určitě znáte restaurace, kde je pivo podstatně dražší. Tyhle peníze jdou hospodskému rovnou do kapsy. Je jen na něm, jestli se o slevu podělí se svými zákazníky," uvedl Babiš.

Podle něj proto rozhodně není důvod, aby cena piva stoupala, vadí mu ale, že některá média napsala, že jeho vláda dělá bordel. "Fakt jo? Jen proto, že nějaký blb si udělal idiotskou teoretickou tabulku, kterou po něm nikdo nechtěl, dostala se do médií a tam ji začali vydávat za nějaký platný dokument? Když jsem to viděl, měl jsem chuť řvát vzteky. My, že děláme bordel? My, kteří jsme za posledních 6 let snížili daně lidem, firmám, živnostníkům, pracujícím rodičům a důchodcům a taky hospodským o 130 miliard korun," naštval se.

Podle jeho slov je jeho vláda první, která snížila DPH na točené pivo, a k tomu i daně na spoustu jiných věcí. Proto se podle něj "žádnej bordel se nechystá" a lidé, kteří chodí na pivo, nemusí nic řešit.

"Nemusíte spekulovat jak a kdy si pivo dát, abyste ho neměli dražší. Neřeší to logicky ani hospodský, který není plátce DPH. Při snižování DPH na točené pivo jsme mysleli hlavně na malé hospůdky na vesnici odvádějící DPH, kde se nevaří a k pivu se nabízí jen hermelín nebo utopenec. A za to jsme dostali co? Pěkně přes držku," dodal rozezlený Babiš.

Následně ale přiznal, v čem je problém. A sice, že se nižší sazba netýká každého piva a všude. Podle svých slov například neví, proč snižovat DPH na pivo v regálech obchodních řetězců. Určitě by totiž nezlevnilo a Evropská unie by to ani nedovolila.

"Když si pivo koupíte v láhvi v hospodě, necháte načepovat do žejdlíku a odnesete, nebo si ho dáte na stánku, tak hospodský nebo stánkař odvádí 21 procent DPH jako vždycky. Když si ale sednete a normálně pivko vypijete, jak to samozřejmě dělá drtivá většina občanů, aby u piva mluvili o všem, zaplatí hospodský jen 10 procent," vysvětlil následně.

Dodal, že za tohle si jeho vláda vysloužila nadávky a posměch, konkrétněji za to, že našla cestu, jak podpořit hospodské a restaurace, a hlavně ty na vesnicích.