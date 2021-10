Babiš se s kanceláří přestěhoval z Hrzánského paláce zpět do Strakovy akademie

Mluvčí vlády Vladimír Vořechovský ČTK řekl, že návrat byl dlouhodobě plánovaný, protože na podzim se stavební ruch zmírní.

"Zpátky ve Strakovce. Až se dodělá zahrada, bude to nádherné. A snad bude i nová vláda chtít stejně jako my otevřít tenhle prostor lidem. Uvidíme," uvedl Babiš na twitteru. Zahradu naplánoval revitalizovat do poloviny příštího toku tak, aby byla připravena pro reprezentaci českého předsednictví EU.

V Hrzánském paláci obvykle po volbách úřaduje nastupující předseda vlády, když sestavuje tým nových ministrů. Končící vláda v demisi sídlí ve Strakově akademii do jmenování nového kabinetu. Letošní povolební vyjednávání nicméně ovlivňuje hospitalizace prezidenta Miloše Zemana a nejasnosti kolem jeho dalšího postupu.