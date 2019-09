Babiš není ze všeho venku. Promluvil o zrušení stíhání a řekl, co bude dál

Městské státní zastupitelství v Praze rozhodlo o zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo v pátek 13. Bude to pro Andreje Babiše šťastný den? „To je těžká otázka. Neměl jsem čas se o to zajímat, ráno jsem řešil platy, pak jsem byl na Zahradě Čech, která mě neskutečně pozitivně nabila, pak jsem jednal se zdravotními pojišťovnami. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem jen volal advokátům, jestli došlo rozhodnutí státního zástupce,“ prozradil v rozhovoru.

Necítí však ještě zadostiučinění, protože celou věc bude přezkoumávat nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Samozřejmě že jsem rád, že už nejsem trestně stíhaný, jak s oblibou říkali vybraní novináři, někteří politici a moji nepřátelé. A jsem rád, že ČR už nemá trestně stíhaného premiéra. Zkrátka to ale moc neřeším a budu čekat na další vývoj,“ dodal.

Část opozice rozhodnutí Městského státního zastupitelství respektuje. Někteří mluví o nedůvěře k žalobcům. „Hlavně mě štvou poslanci, kteří nahlíželi do spisu a samozřejmě tam nic nemohli najít, protože tam nic není, jak vše teď zpochybňují. Případ hodnotí neobjektivně.“

V rozhovoru dále uvedl, že má důvěru v českou justici. Odmítl nátlak na vyšetřování ze své strany. „Samozřejmě že mám důvěru, ale nikdy se nedá vyloučit, že mohou nastat individuální selhání. Jestli tu byl nějaký nátlak, tak byl ze strany některých médií a demonstrantů,“ řekl Babiš.

Po skončení kauzy Čapí hnízdo jsou tu ještě podezření ohledně auditu eurokomise o dotacích Agrofertu, vyšetřování možný fiktivních smluv na Čapím hnízdě a jiné. „Nechme to být. Těch kauz z minulosti, které se pak ukázaly jako nesmysly, bylo plno. Byl bych rád, aby občané hodnotili moji kariéru v politice, a tam mám jasné výsledky, jako ministr financí i jako premiér – doma i v zahraničí. A to mi nikdo nemůže nic vyčítat,“ uvedl.