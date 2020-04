Babiš se zatím nenechal testovat na koronavirus, nevidí důvod

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) se zatím nenechal testovat na koronavirus, nevidí k takovému kroku důvod. Testy by podstoupil v případě, že by měl nějaké příznaky nákazy. Babišova dcera byla kvůli pobytu v zahraničí v preventivní karanténě, premiér ale uvedl, že kvůli aktuální situaci žije odděleně od rodiny. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že pokud byli členové vlády testováni, pak to bylo individuálně.