Babiš se ztrapnil před celým národem? Vůbec nevěděl, co se za komunistů dělo

Babiš v rozhovoru pro idnes.cz uvedl, že není člověk, který chce společnost rozdělovat. "Snažím se spojovat, nevyjadřoval jsem se ani k těm protestům. Jak jsem v tom projevu řekl, zažíváme nejlepší období. Chtěli jsme tenkrát svobodné volby a máme je. Můžeme cestovat. Dnes (v neděli, pozn. red.) byla na výstavě v Národním muzeu vystavena tzv. výjezdní doložka. Mladí to dnes ani nepochopí," řekl premiér.

Následně dodal, že tehdy jako pracovník zahraničního obchodu, jehož pracovní náplní bylo cestovat do zahraničí, ani nevěděl, že bez toho lidi nemohou vycestovávat do zahraničí. "Kdo nám to měl říct? Neměl jsem se to odkud dozvědět," dodal Babiš.

Na doplňující otázku přiznal, že o tom vůbec neměl tušení. "Jak se to vědělo? Kdo mi to měl říct?" zeptal se předseda vlády.

Babiš v rozhovoru také přiznal, že diskutovaný projev, který přednesl v neděli, psal sám. "Nepsal mi to (Marek Prchal). Zeptejte se pana Prchala. Na tyto věci mám, myslím, cit. Pan Prchal se určitě vyzná, jak se dělá Facebook, ale já mám zase intuici na některé jiné věci. Třeba na svá pravidelná nedělní hlášení na Facebook dávám scénář já. Že to celé nepíšu, to je pravda, ale pak to celé přepisuji. Věnuji tomu každou neděli tři až šest hodin," uvedl premiér.

Následně uvedl, že demonstrace na Letné zaměřená proti jeho osobě ho nechává chladným. "Bylo to stejně jako minule. Dalo se čekat, že jich tam bude stejně, moc to neřeším. Je to jejich právo, máme svobodu," tvrdí Babiš.