Babiš: Sněmovna by ošetřovné mohla mimořádně řešit v úterý

Školy se uzavřely 11. března. Zaměstnanci, kteří s dětmi zůstali doma, mohou pobírat po devět dnů ošetřovné. Termín vyprší ve čtvrtek. Vláda se dohodla, že by ošetřovné od desátého dne dál vyplácel stát, a to po celou zbývající dobu uzavření škol. Stejně jako dosud by dávku měli dostávat rodiče dětí do deseti let, a to 60 procent denního základu příjmu. Samoživitelé a samoživitelky by ošetřovné dál měli na školáky do 16 let. Babiš už dřív řekl, že by to mělo rozpočet stát 1,9 miliardy korun.

Návrh zákona připravilo ministerstvo práce, zveřejnilo ho minulý týden. Premiér v úterý oznámil, že kabinet normu nevyužije a rozhodne o změně ošetřovného jen svým nařízením. Dnes řekl, že se ošetřovné přece jen změní zákonem.

"Nakonec jsme se domluvili, že to uděláme zákonem. Intenzivně jsme komunikovali s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Předpokládáme, že mimořádná schůze v legislativní nouzi proběhne v úterý a pan Vondráček se snaží ve stejný den získat souhlas Senátu a pana prezidenta. Pokud by se to povedlo, tak bychom vlastně za jeden den mohli ošetřovné schválit," uvedl Babiš.

Babiš později připustil, že ve Sněmovně může zákon čelit návrhům na změny. "Ale teď není čas dělat nějaké populistické návrhy. Předpokládám, že jako koalice na to získáme většinu a nebudeme na tom zbytečně trávit čas. Těch peněz potřebujeme strašně moc a myslím, že to je korektní," řekl premiér ČTK.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes na twitteru uvedl, že Zeman přijal v Lánech předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Přislíbil mu podporu při projednávání zavedení ošetřovného. Ovčáček uvedl, že Zeman normu okamžitě podepíše. Zároveň poznamenal, že Zeman poděkoval hnutí ANO za podporu Stanislava Křečka při volbě ombudsmana a za podporu ve věci ústavní žaloby na prezidenta.

Prezident republiky poděkoval poslaneckému klubu hnutí ANO za podporu ve věci ústavní žaloby na prezidenta republiky.



Ministerstvo práce navrhlo původně ošetřovné i pro rodiče z řad živnostníků, kteří na dávku nemají nárok. Babiš uvedl, že program pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) připraví ministerstvo průmyslu. "Je to, jak to bylo, živnostníky bude řešit pan (ministr průmyslu Karel) Havlíček (za ANO) se mnou," dodal Babiš.

Stav legislativní nouze vyhlašuje na určitou dobu předseda Sněmovny, plénum musí vyhlášení potvrdit. Legislativní nouze umožňuje zkrácené projednávání zákonů. Nejprve je musejí projednat v určité lhůtě příslušné výbory. Sněmovna je pak může schvalovat zrychleně v při jednom projednávání místo obvyklých tří.

V legislativní nouzi jednala Sněmovna naposledy na konci roku 2012, kdy schvalovala úpravu ohledně platů soudců a státních zástupců a změny ve způsobu výplaty některých sociálních dávek. V listopadu 2010 dolní komora přijala v legislativní nouzi balík úsporných opatření kvůli povodním.