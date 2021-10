Babiš stáhl žalobu na černošický úřad, v pátek ji měl řešit soud

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) stáhl svou žalobu na černošický městský úřad. Upozornil na to dnes server Aktuálně.cz. Babišovu žádost o zastavení přezkumu jeho střetu zájmů měl tento pátek, tedy v první den voleb do Sněmovny, řešit středočeský krajský soud. Černošický úřad Babišovi minulý měsíc uložil pokutu 250.000 korun za to, že ovládá média.