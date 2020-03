Babiš už netrvá na odvolání ředitele Bulovky

"Mluvil jsem s ministrem, s paní primářkou infekčního oddělení. My jsme to vysvětlili, Bulovka má ty plány, řeší to, takže jsme si to vysvětlili a není potřeba to řešit," řekl premiér. Kvaček se ještě v úterý večer v prohlášení zaslaném ČTK omluvil.

Vláda dnes schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který má platit od dnešní půlnoci. "Lidé mimo bydliště mají používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. nosit roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály," napsal ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Vedoucí epidemioložka nemocnice Hana Bláhová napsala e-mail zaměstnancům, že roušky je před koronavirem neochrání a jejich neustálé nošení je plýtváním. Podle Kvačka je doporučení v souladu s přístupem Světové zdravotnické organizace (WHO).

V úterý večer v ČT Kvaček řekl, že nemocnice nemá dostatek ústenek pro pravidelné výměny u všech zaměstnanců. Dostávají je zdravotníci, u kterých je to nutné. Pokud ale nejsou v kontaktu s pacienty, roušky by podle ředitele neměli zbytečně nosit.

V prohlášení zaslaném večer ČTK ale Kvaček uvedl, že Nemocnice na Bulovce má díky pravidelným dodávkám od ministerstva zdravotnictví ochranných pomůcek dostatek. "Za vedení Nemocnice na Bulovce se omlouvám za nevhodné interní sdělení hygieničky nemocnice týkající se nošení roušek," napsal. Nevhodné doporučení nemocniční hygieničky bylo podle něj staženo a bude vydáno nové. "Přijatá opatření musí vést k maximálnímu možnému zpomalení šíření nákazy v populaci, personál nemocnice nevyjímaje," dodal.