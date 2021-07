Babiš v čele ústecké kandidátky? Podle politologů strategie

Experti, které dnes ČTK oslovila, poukázali na to, že větší vládní strana střední Čechy v loňských krajských volbách ztratila. Naopak v Ústeckém kraji, který je menší než Středočeský, ale přesto patří k těm větším krajům, si podle nich hnutí ANO stále vede dobře.

Podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu si ANO uvědomuje, že v Ústeckém kraji může využít dost velký rezervoár hlasů SPD. "Ta tam minule skončila na druhém místě a ty hlasy by se mohly ANO také docela hodit," uvedl. Politolog Karlovy univerzity Josef Mlejnek zmínil, že do rozhodování vstoupil i fakt, že v Ústeckém kraji chce kandidovat předseda Pirátů a Babišův vyzyvatel Ivan Bartoš. Babiš se tak podle něj může s Bartošem "utkat na hřišti, kde by mu to mohlo lépe sedět".

Konečnou podobu kandidátek schválil ve středu republikový výbor ANO. "Myslím, že to bylo dlouhé rozvažování, že to byla záležitost naprosto strategická, kdy ve hře byl Středočeský kraj, kde Andrej Babiš kandidoval minule, a Ústecký kraj, kde ANO dosáhlo minule nejlepšího výsledku," uvedl Mrklas. I podle něj vzalo hnutí v úvahu možnost přímého souboje Babiše s Bartošem, který má ukázat, že se premiér nebojí a že myslí vážně svoje poznámky na adresu Pirátů, které dlouhodobě označuje za nebezpečí pro Česko a za ultralevici. "Rozhodující bylo, aby Andrej Babiš s přehledem vyhrál v kraji, ve kterém kandiduje, a zároveň to byl dostatečně velký kraj, aby se v něm dalo získat velké množství hlasů," zmínil Mrklas s poznámkou, že změny ve volebním systému činí každý hlas, byť v menším kraji, poměrně důležitým. Babišova kandidatura v regionu, do jehož výsledků se budou započítávat hlasy voličů ze zahraničí, by podle Mrklase mohla také "neutralizovat" hlasy krajanů, které by podle výsledků z minulých let asi hrály ve prospěch opozičních stran.

Mlejnek připomenul, že o přestupu Babiše do Ústeckého kraje se začalo spekulovat v době, kdy hnutí ANO začaly padat preference. Ústecký kraj je hnutím vnímán jako bezpečný region, kde má ANO v rámci celé České republiky jednu z nejvyšších podpor. Středočeský kraj už poté, co tam v regionálních volbách loni vyhrál STAN, není podle Mlejnka pro Babiše dobrým terénem. Vicepremiér Karel Havlíček by tam ale mohl těžit z velikosti kraje a z toho, že uvažování je "tam bližší Praze než v Ústeckém kraji" a Středočeský kraj je větší než Jihočeský, jehož kandidátku měl Havlíček vést původně.

V říjnových sněmovních volbách by mohly podobně jako před čtyřmi lety kandidovat tři desítky volebních uskupení, jejichž volební účty už eviduje Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Před čtyřmi lety se do boje o poslanecká křesla přihlásilo zatím rekordních 31 uskupení, všechny byly k volbám připuštěny. Letos dohledový úřad zatím eviduje 29 volebních uskupení.