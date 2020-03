Babiš: V Česku je 96 potvrzených případů nákazy koronavirem

"Znovu jsem vyzval hygieniky, aby testovali každého, kdo má příznaky. Nejen ty, kdo se vrátili z Itálie. Byl jsme ubezpečen, že to dělají," řekl novinářům Babiš. Kapacity pro testování jsou podle něj dostatečné. Česko podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nakoupí dalších 100.000 sad pro rychlé testování do půl hodiny, bude k dispozici zejména pro testování lidí na hranicích.

"Ukazuje se, že nejlépe funguje zamezit lidem, aby se shromažďovali ve velkém počtu," dodal Hamáček. Zrušeny jsou proto soukromé i veřejné akce nad 30 osob.

‼️ V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. pic.twitter.com/4FDkTfkqOI — Úřad vlády ČR (@strakovka) March 12, 2020

Kabinet kvůli výskytu koronaviru vyhlásil na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky. Vyhlásil také zákaz vstupu do ČR cizincům z rizikových zemí, českým občanům se zakazuje cestovat do těchto zemí. Od pátku 06:00 zakázal vstup na sportoviště, do wellness zařízení, do knihoven. Od pátku budou muset být mezi 20:00 a 06:00 uzavřeny restaurace.