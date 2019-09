Babiš v létě Hřiba ujistil, že stát bude financovat vnější okruh

Hřib dnes novinářům řekl, že diskuse o úřednické čtvrti v Letňanech, kterou požaduje vláda, může začít až poté, co stát splní požadavky hlavního města.

Hřib se s Babišem dostal do sporu po úterní premiérově návštěvě Letňan, kde mimo jiné právě uvedl, že namísto nemocnice by tam mohlo být traumacentrum. Hřib to označil za naivní. Praha za pozemky požaduje kromě nemocnice také dostavbu Pražského okruhu a příspěvek na dobudování vnitřního okruhu a metra D. Plán vlády se loni na podzim setkal s odporem pražské radnice, magistrát dal ale posléze najevo, že v případě ústupků státu je ochoten o uvolnění městských pozemků jednat.

Babiš Hřibovi v nabídce z 8. července napsal, že stát bude financovat vnější okruh a že v případě realizace základní varianty, kterou navrhlo ministerstvo dopravy, by šlo o investici ze státního rozpočtu přes 68 miliard korun. Ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) žádal o to, aby záležitost urychlil a okruh byl dokončen co nejdříve. Zároveň na Hřiba apeloval, aby magistrát a úředníci městských částí byli dostatečně součinní. "Největší časová zdržení při přípravě vnějšího okruhu spočívala v neplatných územně plánovacích dokumentací hlavního města Prahy, jejíž jste pořizovatelé," uvedl Babiš.

K požadavku Prahy, aby stát financoval vnitřní městský okruh, Babiš napsal, že je ochoten o něm jednat, přestože jde o komunikaci ve vlastnictví hlavního města. Pro financování se podle něj nabízí forma PPP projektu, tedy spolupráce se soukromým investorem, což Babiš zopakoval i v úterý. Podle Hřiba stát PPP projekty stavět neumí.

V případě výstavby nemocnice Babiš uvedl, že se nebrání jednání za podmínky, že s ní budou souhlasit dotčené nemocnice, zdravotní pojišťovny a Středočeský kraj. Preferoval ale výstavbu traumacentra při FN Královské Vinohrady. "Tato nemocnice v současné době provozuje největší pražské traumacentrum a má připraven, včetně stavebního povolení, projekt výstavby nového komplexu traumacentra. Realizaci této investiční akce doposud bránil nedostatek finančních prostředků. Existuje možnost, že se tento problém podaří odstranit a výstavba by mohla být po dohodě s hlavním městem Prahou a s jeho podporou započata," poznamenal předseda vlády.

Letňany považuje vláda za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10.000 zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C.