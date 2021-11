Babiš věří, že nová vláda bude jmenována v polovině prosince

Ve volbách získalo volební uskupení Spolu a Pirátů se STAN ve dvousetčlenné dolní komoře 108 mandátů. Gratulaci Fialovi po sociálních sítích poslala i prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová.

"Gratuluji panu profesoru Petru Fialovi ke jmenování premiérem. Jsem velmi rád, že se dnes uskutečnilo. Dobrá zpráva je i to, že pan prezident do 13. prosince ukončí rozhovory s ministry, takže věřím, že ve stejném týdnu bude jmenována nová vláda," napsal ČTK Babiš.

Čaputová dnes na twitteru popřála, aby změna vlády v nynější složité době přinesla prospěch všem občankám a občanům Česka. "Těším se na další úzkou spolupráci s naším tradičně nejbližším sousedem," uvedla.

Zeman plánuje v pondělí zahájit sérii schůzek s kandidáty na ministry, jak plánoval před tím, než byl pozitivně testován na koronavirus. Kandidáty bude přijímat v abecedním pořadí, schůzky by chtěl ukončit do 13. prosince. Potom bude možné chystat jmenování celé vlády, uvedl prezident po jmenování Fialy premiérem. Už dříve Zeman avizoval, že by se v pondělí chtěl setkat s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Fiala chce, aby se vláda ujala práce v polovině prosince.

Vlády by se Fiala chtěl s celým kabinetem ujmout nejpozději v polovině prosince. Do té doby bude mít vládní odpovědnost Babišův kabinet v demisi.