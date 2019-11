Babiš vlepil facku statisícům Čechů. Vysmál se Milionu chvilek a řekl, co dělá každou neděli

Babiš přiznal, že diskutovaný projev, který přednesl v neděli, psal sám. "Nepsal mi to (Marek Prchal). Zeptejte se pana Prchala. Na tyto věci mám, myslím, cit. Pan Prchal se určitě vyzná, jak se dělá Facebook, ale já mám zase intuici na některé jiné věci. Třeba na svá pravidelná nedělní hlášení na Facebook dávám scénář já. Že to celé nepíšu, to je pravda, ale pak to celé přepisuji. Věnuji tomu každou neděli tři až šest hodin," uvedl pro idnes premiér.

Následně uvedl, že demonstrace na Letné zaměřená proti jeho osobě ho nechává chladným. "Bylo to stejně jako minule. Dalo se čekat, že jich tam bude stejně, moc to neřeším. Je to jejich právo, máme svobodu," tvrdí Babiš.

Zareagoval také na několik ultimát, které od pořádajícího spolku Milion chvilek dostal. Řekl například, že se nehodlá vzdát Agrofertu včetně médií, protože už mu nepatří. "Nemám Agrofert. Kdybych šel na valnou hromadu Agrofertu, tak mě vyhodí. Nemám Agrofert. A když jsem se zbavil Agrofertu, tak pod ním jsou i média," uvedl.

Nechce také odvolat ministryni spravedlnosti Marii Benešovou.

"Proč bych ji odvolával? Paní Benešová je čestná žena. Nebyla v KSČ, i když ji tam lanařili. Na rozdíl ode mě to odmítla. Byla to hlavní bojovnice proti korupci," vysvětlil.

Odmítá také další požadavek na svou rezignaci. "Nerozumím tomu. Kdybych rezignoval, padá celá vláda. Co by se stalo potom? Pan prezident by musel jmenovat nového premiéra. Koho? To zase rozhodne pan Minář na Letné, nebo co? Nechápu to. Vždyť máme svobodné volby," zmínil s tím, že se nehodlá s šéfem spolku Mikulášem Minářem ani setkat.

Podle svých slov k tomu nemá důvod, ačkoliv opozice se s ním setkala. "Opozice na tom musí být fakt bídně, když jim tady dává instrukce šestadvacetiletý nedostudovaný student a říká jim, co mají dělat. To teda dopadli," udeřil Babiš.