Babiš vytočil politologa: To si dělá srandu? Fraška, režimní kádr, nedá se mu věřit...

Babiš v úvodu projevu připomněl demonstrace ze 17. listopadu 1989 a jejich brutální potlačení. "Okamžitě poté začaly v divadlech diskuse se studenty, vzniká stávkový výbor na DAMU, iniciativa Most a o dva dny později Občanské fórum. Václav Havel, jeho odvaha za komunismu a sametové revoluce byla obdivuhodná. I když názory na něj se různí, jak už to bývá u všech výrazných osobností," uvedl Babiš.

"Jak jistě víte, já jsem byl členem komunistické strany. Nejsem na to pyšný. Jak jsem mnohokrát řekl, nebyl jsem v té době tak statečný a angažovaný jako Havel, navíc jsem nebyl v listopadu 1989 v Československu," dodal předseda vlády.

V projevu Babiš poděkoval studentům i hercům divadel, kteří se hned 17. listopadu 1989 začali zabývat brutálním zásahem komunistické bezpečnosti proti pokojné demonstraci. Vděk vyjádřil zakladatelům různých iniciativ a spolků a všem, kteří pracovali v disentu a exilu. Poděkoval také všem, kteří ČR přivedli do NATO, EU a Schengenského prostoru. Ocenil také lidi, kteří chodí volit a pro které jsou volby důležité, i ty, kteří vyjadřují svůj názor a není jim lhostejný osud země.

Na jeho slova zareagovala řada lidí, a jedním z nich byl i politolog Pehe, který na webu Českého rozhlasu tvrdí, že je otázkou, zda si z nás Babiš nedělá trochu legraci. "Tvrdí kupříkladu, že o tom, co se děje v Československu, ani pořádně nevěděl, protože československý tisk přicházel do Maroka, kde pracoval jako obchodní delegát zahraničního obchodu, s několikadenním zpožděním," zamyslel se odborník.

Babiš vládl několika cizími jazyky a měl podle něj v Maroku bezpochyby přístup i k zahraničním médiím, v nichž se o událostech v Československu tehdy hojně referovalo, tak navozuje dojem, že on sám se do revolučního kvasu nezapojil především proto, že byl od dění v Československu odříznut.

Co politologa zarazilo dál je Babišovo přiznání, že jako pracovník zahraničního obchodu ani nevěděl, že lidé za socialismu nemohli svobodně cestovat a že potřebovali výjezdní doložku. Na otázku, jak je možné, že o takové všeobecně známé věci nevěděl, odpověděl: „Kdo nám to měl říct? Jak jsem se to měl dozvědět?“

"Je zcela nepravděpodobné, že Babiš, který tvrdí, že měl v rodině „tři emigračky“, čímž naznačuje, že kvůli příbuzným, kteří emigrovali na Západ, neměl v bývalém režimu také úplně ustláno na růžích, o existenci výjezdní doložky nevěděl, i když on sám měl diplomatický pas," tvrdí Pehe.

Babišovi by podle něj nikdo nevyčítal, že dnes vyjadřuje vděk bývalým disidentům za to, že pomohli svrhnout komunistický režim. "Jakkoliv on sám pařil k režimním kádrům, kteří tvořili jádro pracovníků zahraničního obchodu. Lze si totiž představit, že dokonce i mnozí členové komunistické strany, kterým stranická průkazka pomohla k lukrativním pracovním pozicím a výhodám, systém sice pragmaticky využívali, ale zároveň ho viděli kriticky, a když padl, ulevilo se i jim," dodal.

Údajně se ale snaží navozovat dojem, že v tom byl natolik nevinně, že poté, co ho do komunistické strany údajně přihlásila jeho matka, později coby pracovník zahraničního obchodu ani nevěděl o nejrůznějších omezeních svobody svých spoluobčanů. "A odbýt svoji aktivní spolupráci s režimem tím, že prostě nebyl statečný jako Havel?" ptá se.

Babiš podle něj nyní vytváří dojem, že byl vlastně antikomunistou. "Když to ale spojíme s jeho ostatními vyjádřeními, je těžké mu věřit," dodal Pehe s tím, že jeho reflexe minulosti se obracejí ve frašku.