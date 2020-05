Restriktivní opatření přijatá kvůli pandemii koronaviru podle Zavorala znemožnila uspořádat tradiční pietní akci před budovou Českého rozhlasu, proto vystoupil ředitel společně s politiky v rozhlasovém vysílání. Zdůraznil, že je potřeba si připomínat obětavost těch, kdo zemřeli za Pražského povstání ve snaze získat svobodu.

"Od konce války uplyne 75 let. Mnohé rány se zahojily, mnohá traumata byla překonána, ale události jsou stále živé a Evropa se s nimi učí žít a vyrovnávat. Tím víc mě mrzí, když je koronavirus přirovnáván k válečnému stavu. Situace je nesrovnatelná, nyní nikdo netrpí nouzí, pronásledováním, útlakem, nikdo nečelí hrozbě násilné smrti," řekl Zavoral. Vyjádřil přesvědčení, že díky evropské i národní solidaritě se podaří z pandemie rychle vzpamatovat.

Od bojovníků z Pražského povstání si vezměme odvahu

Je naší zodpovědností mít na paměti odkaz těch, kteří bojovali a padli v Pražském povstání, řekl u příležitosti 75. výročí od jeho vypuknutí premiér Andrej Babiš (za ANO). Pokud by si podle něj lidé měli z odkazu bojovníků z Pražského povstání vzít jednu věc, měla by to být odvaha. Odvážní by lidé měli podle něj být i v současné nelehké době. Ocenil právě odvahu, ohleduplnost a vzájemnou pomoc, které vidí kolem sobě v souvislosti s bojem proti epidemii nového typu koronaviru. Jeho projev odvysílal Český rozhlas Radiožurnál.

Babiš řekl, že si dnes Česko připomíná památku statečných lidí, kteří se v Praze, ale i na mnoha dalších místech Čech, Moravy a Slezska postavili nacistickému zlu. Jejich odvaha a nasazení přispěli k následnému osvobození českého území. "Právě i díky těmto lidem, hrdým vlastencům a jejich rodinám, ochotným čelit teroru okupantů a mnohdy přinést i tu nejvyšší oběť, tu dnes můžeme být a díky nim existujeme jako svobodná a demokratická země," řekl předseda vlády.

Zdůraznil potřebu vážit si hodnot, jako je osobní odpovědnost, obětavost, vlastenectví a odvaha. "Je naší povinností a odpovědností mít neustále na paměti odkaz těch, co bojovali, a také těch, co padli. Pokud bychom si dnes měli vzít z jejich odkazu alespoň jednu věc, pak by to měla být určitě odvaha," poznamenal Babiš.

Odvaha podle něj obyvatele českých zemí provázela v těžkých dobách a posilovala jejich národní sebevědomí a ducha. "Odvaha, ohleduplnost a vzájemná pomoc, to je to, co vidím dnes, a za to jsem z celého srdce šťastný. Zůstaňme všichni odvážní i v dnešní nelehké době, kdy jsme my občané i celá naše země podrobeni těžké zkoušce. Zkoušce, kterou přesto zvládáme skvěle," zdůraznil.

Současnou zkoušku podle něj Češi zvládají skvěle díky tomu, že jsou zodpovědní lidé a národ, kterému není lhostejný vlastní osud. "Národ, ke kterému patřili všichni naši odvážní a obětaví předkové, kteří se nebáli bojovat za naši budoucnost, za což jim patří náš hluboký dík, naše pokora a úcta a vzpomínka, že Prahu jsme si osvobodili především sami," dodal.

Pražské povstání před 75 lety umožnilo, aby český národ vyšel z druhé světové války nezlomený. U příležitosti výročí povstání to dnes v Českém rozhlase řekl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Připomněl, že kvůli pandemii koronaviru se nemůže konat pietní akt u budovy Českého rozhlasu, jako je to obvyklé, lidé by si ale právě proto měli tím víc připomínat památku padlých.

Vondráček řekl, že druhá světová válka začala pro Čechy zradou a hanbou, díky Pražskému povstání ale skončila národním vzepětím a vítězstvím. Obrana Prahy byla soubojem s početnějším a lépe vyzbrojeným nepřítelem, kterému ale naši předkové dokázali vyrvat vládu nad svým hlavním městem, řekl Vondráček.

"Pražské povstání završilo odpor národa, který, ač okupován, zůstal nezlomen," řekl předseda Sněmovny. Připomněl také domácí odboj za války, stejně jako zapojení českých vojáků do bojů na západní i východní frontě. "I díky nim jsme vyšli z pekla války neporažení, svobodní," řekl Vondráček. Vyzval k připomínání památky účastníků povstání, kteří podle něj naučili národ, že ho žádné zlo nedokáže přemoci.